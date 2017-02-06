Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:56
UA написав: Vlad442 написав:
У Влада в этом году сдаются квартиры с отделкой. Нужно сделать только санузел по минимуму. И кухню.
Что получится по факту, конечно расскажу. У меня короны нет, поэтому на фоне местных олигархов не боюсь выставить себя нищебродом.
Влад берите пример с Флая. Купите стеклорез (им можно недорого порезать плитку) мастерок и вперед- на ремонт санузлов.
+ паяльник для м/пластика и пару поддонов с ближайшей мусорки
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