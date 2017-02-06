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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1705170617071708

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:56

  UA написав:
  Vlad442 написав:У Влада в этом году сдаются квартиры с отделкой. Нужно сделать только санузел по минимуму. И кухню.
Что получится по факту, конечно расскажу. У меня короны нет, поэтому на фоне местных олигархов не боюсь выставить себя нищебродом.

Влад берите пример с Флая. Купите стеклорез (им можно недорого порезать плитку) мастерок и вперед- на ремонт санузлов.

+ паяльник для м/пластика и пару поддонов с ближайшей мусорки :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 1705170617071708
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