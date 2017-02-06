Додано: П'ят 27 лип, 2018 23:36

Alex3 написав: Тоже заметил во время ремонта, что хорошие рабочие могут уже сейчас неплохо зарабатывать в Украине. Для примера - очень хорошие мастера по укладке плинтуса (реально хорошо сделали и помогли исправить некоторые косяки) заработали за 9 часов работы около 4500грн. (вдвоем). Очередь расписана на месяц вперед. Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня.. Тоже заметил во время ремонта, что хорошие рабочие могут уже сейчас неплохо зарабатывать в Украине. Для примера - очень хорошие мастера по укладке плинтуса (реально хорошо сделали и помогли исправить некоторые косяки) заработали за 9 часов работы около 4500грн. (вдвоем). Очередь расписана на месяц вперед. Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..

А теперь прикинке сколько имеет хороший сантехник? А на системе отопления коттеджа?Там ещё 30-40% зароботка в виде персональных скидок на фирмах по поставкам сантехматериала. Я сам имею себе 30% откат на сантехнику т.к. записан прорабом у одного поставщика. (Не пытайтесь повторить, тех кто не знает что такое футорка отсеивают на разНекоторые оценили юмор когда я писал что скоро девушки будут стремится залететь от сантехника. Так я был серьезен. Это неизбежная, нарастающая тенденция.ПС. Квартиру в монолите, с техникой и мебелью (просто нормальный эконом вариант) уже за 20 000 у.е не сделаешь.А несколько лет назад такое было возможно.