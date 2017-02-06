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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1706170717081709>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:56

  UA написав:
  Vlad442 написав:У Влада в этом году сдаются квартиры с отделкой. Нужно сделать только санузел по минимуму. И кухню.
Что получится по факту, конечно расскажу. У меня короны нет, поэтому на фоне местных олигархов не боюсь выставить себя нищебродом.

Влад берите пример с Флая. Купите стеклорез (им можно недорого порезать плитку) мастерок и вперед- на ремонт санузлов.

+ паяльник для м/пластика и пару поддонов с ближайшей мусорки :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 23:15

Тоже заметил во время ремонта, что хорошие рабочие могут уже сейчас неплохо зарабатывать в Украине. Для примера - очень хорошие мастера по укладке плинтуса (реально хорошо сделали и помогли исправить некоторые косяки) заработали за 9 часов работы около 4500грн. (вдвоем). Очередь расписана на месяц вперед. Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 23:19

  Alex3 написав:Тоже заметил во время ремонта, что хорошие рабочие могут уже сейчас неплохо зарабатывать в Украине. Для примера - очень хорошие мастера по укладке плинтуса (реально хорошо сделали и помогли исправить некоторые косяки) заработали за 9 часов работы около 4500грн. (вдвоем). Очередь расписана на месяц вперед. Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..

Ну и нафиг тот МБА?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 23:29

  Alex3 написав:Тоже заметил во время ремонта, что хорошие рабочие могут уже сейчас неплохо зарабатывать в Украине. Для примера - очень хорошие мастера по укладке плинтуса (реально хорошо сделали и помогли исправить некоторые косяки) заработали за 9 часов работы около 4500грн. (вдвоем). Очередь расписана на месяц вперед. Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..

Скоро такие ребята в стране с армией пенсионеров и недостатком рабочих рук в следствие демографической ямы 90-х будут на вес золота. Это вам не в офисе планктонить и в потолок плевать.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 23:36

  Alex3 написав:Тоже заметил во время ремонта, что хорошие рабочие могут уже сейчас неплохо зарабатывать в Украине. Для примера - очень хорошие мастера по укладке плинтуса (реально хорошо сделали и помогли исправить некоторые косяки) заработали за 9 часов работы около 4500грн. (вдвоем). Очередь расписана на месяц вперед. Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..

А теперь прикинке сколько имеет хороший сантехник? А на системе отопления коттеджа?
Там ещё 30-40% зароботка в виде персональных скидок на фирмах по поставкам сантехматериала. Я сам имею себе 30% откат на сантехнику т.к. записан прорабом у одного поставщика. (Не пытайтесь повторить, тех кто не знает что такое футорка отсеивают на раз :mrgreen: )
Некоторые оценили юмор когда я писал что скоро девушки будут стремится залететь от сантехника. Так я был серьезен. Это неизбежная, нарастающая тенденция.
ПС. Квартиру в монолите, с техникой и мебелью (просто нормальный эконом вариант) уже за 20 000 у.е не сделаешь.
А несколько лет назад такое было возможно.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 23:43

  Zebra написав:Скоро такие ребята в стране с армией пенсионеров и недостатком рабочих рук в следствие демографической ямы 90-х будут на вес золота. Это вам не в офисе планктонить и в потолок плевать.

Не скоро, а уже. Демографическая яма усугубилась маразмом в выборе будущей профессии.
Представляете монтажника плинтуса с дипломом " Международная экономика"? А большинство училось на платной основе. Родители во всем себе отказывали... и нах. в одной стране 600 000 международных экономистов?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Больше никто не смеется с моих планов поехать учиться в академию Geberit?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 23:48

  UA написав:
  Zebra написав:Скоро такие ребята в стране с армией пенсионеров и недостатком рабочих рук в следствие демографической ямы 90-х будут на вес золота. Это вам не в офисе планктонить и в потолок плевать.

Не скоро, а уже. Демографическая яма усугубилась маразмом в выборе будущей профессии.
Представляете монтажника плинтуса с дипломом " Международная экономика"? А большинство училось на платной основе. Родители во всем себе отказывали... и нах. в одной стране 600 000 международных экономистов?

Я вас понимаю, сам на программиста выучился, пару лет поработал и понял, что профессия дерьмо.

Накупил сантехнического инструмента и в свободное от дел время, как хобби кладу плитку, паяю полипропилен, кручу резьбовые фитинги и много всего остального.

Чтоб войти в этот бизнес нужно сначала самому побыть тем кого собираешься нанимать.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 23:48

Офигеть! Они открыли ее в Киеве!
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 23:50

  Zebra написав:
  UA написав:
  Zebra написав:Скоро такие ребята в стране с армией пенсионеров и недостатком рабочих рук в следствие демографической ямы 90-х будут на вес золота. Это вам не в офисе планктонить и в потолок плевать.

Не скоро, а уже. Демографическая яма усугубилась маразмом в выборе будущей профессии.
Представляете монтажника плинтуса с дипломом " Международная экономика"? А большинство училось на платной основе. Родители во всем себе отказывали... и нах. в одной стране 600 000 международных экономистов?

Я вас понимаю, сам на программиста выучился, пару лет поработал и понял, что профессия дерьмо.

Накупил сантехнического инструмента и в свободное от дел время, как хобби кладу плитку, паяю полипропилен, кручу резьбовые фитинги и много всего остального.

Чтоб войти в этот бизнес нужно сначала самому побыть тем кого собираешься нанимать.

Респект и уважуха. Я тоже думаю заняться этим, но все никак не решусь.
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