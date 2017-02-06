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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1706170717081709

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Прохожий написав:реалии таковы что правильные мастера или за границей а те кто в Украине уже заряжают цены на уровне 2007-2008

В Украине наступает социализм. От каждого по способностям - каждому по труду.
При этом праздник идиотизма
В ТОП-5 специальностей вошли:

Правоведение;
Филология;
Среднее образование;
Менеджмент;
Медицина;

https://kp.ua/life/613331-v-mynobrazova ... yturyentov
Прошу не пинать за ссылку на КП, услышал новость по радио, нагуглил первой там.
Студенты что 20 лет назад что сейчас в большинстве инфантильны. Иного объяснения не вижу
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По умному дому. Как раз вникаю в суть и планирую для себя.Штууа must have и это будущее, которое будет у всех.

Пример 1, сценарий: датчик закрытия окна, датчик температуры и ик датчик на включение кондишина. Итого, закрываем окно и если при этом температура в комнате выше например 25 градусов включается кондишин.

Пример 2: датчик движения, датчик влажности и умный увлажнитель. Если влажность упала и в комнате кто то есть - включается увлажнитель.

Пример 3 (безопасность): вряд-ли домушники лезут, предварительно не позвонив и не убедившись в том, что никого нет дома. Ставим в режиме сигнализации (когда ушли из дома) что при звонке включается аудио разговора, топота и т.п (зависит от креатива), включается свети т.п, т.е имитируется жизнь в квартире. При этом принимаем видео сигнал о том, кто звонит и даже отвечаем ему что "взрослых нет до а, я сам малыш в квартире"...

Вообщем полет фантазии безграничен. Смотрел железо от Xiaomi - крутое, но софт пока на китайском. Отечественное решение от УкрБуда (clap.ua) в розницу обещают продавать не раньше 19 года, хотя в своих домах УкрБуда обещает ставить уже в 2018...
Loft
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:08

ПС. Квартиру в монолите, с техникой и мебелью (просто нормальный эконом вариант) уже за 20 000 у.е не сделаешь.
Думаю, все еще сделаешь. Не за 20000, так за 25000. Но можно и за двадцать, если повезет.
Alex3
 
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