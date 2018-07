Додано: Суб 28 лип, 2018 08:50

юрко_дурко написав: Господа, какая примерно получается доходность от посуточной сдачи квартир в аренду ну например в той же столице, раз о ней здесь речь идет. Хотя больше интересует ситуация в курортных регионах... Хотя бы примерно. 10%-12% годовых от вложения это нормально или мало ? Господа, какая примерно получается доходность от посуточной сдачи квартир в аренду ну например в той же столице, раз о ней здесь речь идет. Хотя больше интересует ситуация в курортных регионах... Хотя бы примерно. 10%-12% годовых от вложения это нормально или мало ?



есть один немаловажный нюанс - сколько у вас квартир? если одна - экономика будет похожа ну ту, которую описывает нанет, если несколько - все гораздо веселее есть один немаловажный нюанс - сколько у вас квартир? если одна - экономика будет похожа ну ту, которую описывает нанет, если несколько - все гораздо веселее

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.