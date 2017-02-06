Додано: Суб 28 лип, 2018 00:04

По умному дому. Как раз вникаю в суть и планирую для себя.Штууа must have и это будущее, которое будет у всех.



Пример 1, сценарий: датчик закрытия окна, датчик температуры и ик датчик на включение кондишина. Итого, закрываем окно и если при этом температура в комнате выше например 25 градусов включается кондишин.



Пример 2: датчик движения, датчик влажности и умный увлажнитель. Если влажность упала и в комнате кто то есть - включается увлажнитель.



Пример 3 (безопасность): вряд-ли домушники лезут, предварительно не позвонив и не убедившись в том, что никого нет дома. Ставим в режиме сигнализации (когда ушли из дома) что при звонке включается аудио разговора, топота и т.п (зависит от креатива), включается свети т.п, т.е имитируется жизнь в квартире. При этом принимаем видео сигнал о том, кто звонит и даже отвечаем ему что "взрослых нет до а, я сам малыш в квартире"...



Вообщем полет фантазии безграничен. Смотрел железо от Xiaomi - крутое, но софт пока на китайском. Отечественное решение от УкрБуда (clap.ua) в розницу обещают продавать не раньше 19 года, хотя в своих домах УкрБуда обещает ставить уже в 2018...