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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1707170817091710>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Прохожий написав:реалии таковы что правильные мастера или за границей а те кто в Украине уже заряжают цены на уровне 2007-2008

В Украине наступает социализм. От каждого по способностям - каждому по труду.
При этом праздник идиотизма
В ТОП-5 специальностей вошли:

Правоведение;
Филология;
Среднее образование;
Менеджмент;
Медицина;

https://kp.ua/life/613331-v-mynobrazova ... yturyentov
Прошу не пинать за ссылку на КП, услышал новость по радио, нагуглил первой там.
Студенты что 20 лет назад что сейчас в большинстве инфантильны. Иного объяснения не вижу
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По умному дому. Как раз вникаю в суть и планирую для себя.Штууа must have и это будущее, которое будет у всех.

Пример 1, сценарий: датчик закрытия окна, датчик температуры и ик датчик на включение кондишина. Итого, закрываем окно и если при этом температура в комнате выше например 25 градусов включается кондишин.

Пример 2: датчик движения, датчик влажности и умный увлажнитель. Если влажность упала и в комнате кто то есть - включается увлажнитель.

Пример 3 (безопасность): вряд-ли домушники лезут, предварительно не позвонив и не убедившись в том, что никого нет дома. Ставим в режиме сигнализации (когда ушли из дома) что при звонке включается аудио разговора, топота и т.п (зависит от креатива), включается свети т.п, т.е имитируется жизнь в квартире. При этом принимаем видео сигнал о том, кто звонит и даже отвечаем ему что "взрослых нет до а, я сам малыш в квартире"...

Вообщем полет фантазии безграничен. Смотрел железо от Xiaomi - крутое, но софт пока на китайском. Отечественное решение от УкрБуда (clap.ua) в розницу обещают продавать не раньше 19 года, хотя в своих домах УкрБуда обещает ставить уже в 2018...
Loft
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 00:08

ПС. Квартиру в монолите, с техникой и мебелью (просто нормальный эконом вариант) уже за 20 000 у.е не сделаешь.
Думаю, все еще сделаешь. Не за 20000, так за 25000. Но можно и за двадцать, если повезет.
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 06:22

Господа, какая примерно получается доходность от посуточной сдачи квартир в аренду ну например в той же столице, раз о ней здесь речь идет. Хотя больше интересует ситуация в курортных регионах... Хотя бы примерно. 10%-12% годовых от вложения это нормально или мало ?
юрко_дурко
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А Бомбер то подростает! Что там Фейлес со скринами моих постов думает!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:34

юрко_дурко Это смотря как "крутиться" будете ))))) 10-12% получатся если будете заселять на сутки-трое. От 5-и суток обычно просят скидки, и потому в конце месяца получите на руки сумму, которя будет мало отличатся от той, что могли бы получить за долгосрочную аренду. Конечно сумма будет отличаться....., но когда отнимите коммуналку, кторую в долгосроке платит квартирант, а тут только вы сами, и притом бойлер, кондиционер, обогреватель всегда работают по полной, то 8% будет отличной цифрой. ))))) Есть еще расход ы на постели, бытовую технику, моющие средства и всякие непредвиденные обстоятельства. Очень дорого стоят услуги горничной и реклама. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nanet
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:50

  юрко_дурко написав:Господа, какая примерно получается доходность от посуточной сдачи квартир в аренду ну например в той же столице, раз о ней здесь речь идет. Хотя больше интересует ситуация в курортных регионах... Хотя бы примерно. 10%-12% годовых от вложения это нормально или мало ?


есть один немаловажный нюанс - сколько у вас квартир? если одна - экономика будет похожа ну ту, которую описывает нанет, если несколько - все гораздо веселее
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:54

  Прохожий написав: паяльник для м/пластика

это кандидат в ваганычи или? :mrgreen:
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:59

  Gastarbaiter написав:
  Alex3 написав:заметил что хорошие рабочие могут неплохо зарабатывать в Украине. Для примера - мастера по укладке плинтуса заработали за день около 4500грн. (вдвоем). Прикололи сборщики. За 10 часов человек спокойно зарабатывает 2000грн

Ну и нафиг тот МБА?

потому что с МБА можно зарабатывать сидя с маникюром в удобном кресле в офисе с кондиционером как минимум не менее. плюс работать физически и на карачках всю жизнь могут лишь былинные богатыри, которых мало.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 09:25

  trololo написав:
  UA написав:
  Первый написав:Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван . :mrgreen:
Очень правильно и удобно сделано

Осметить 8 точек электормонтажа для одной точки хайфая?

телевизор цап усилитель сд винила сетевой стример/приставка или ПК уже семь. один свободный - впритык. а если усилители моноблоками, проектор? 8 это немного

отдельный ЦАП в целом рара авис, как и моноблоки, в интегральных усилителях и ресиверах как правило есть пара розеток. проектор ставят вообще у другой стены или на потолке. лично я не вижу криминала в случае необходимости тройник за телевизором вставить в розетку. рассуждения такого толка мне напоминают о любви к цацкам, а не к музыке. хотя я и сам подвержен, конечно
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 28 лип, 2018 09:30, всього редагувалось 2 разів.
Савченко Так!
antonivs3
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