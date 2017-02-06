Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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По умному дому. Как раз вникаю в суть и планирую для себя.Штууа must have и это будущее, которое будет у всех.
Пример 1, сценарий: датчик закрытия окна, датчик температуры и ик датчик на включение кондишина. Итого, закрываем окно и если при этом температура в комнате выше например 25 градусов включается кондишин.
Пример 2: датчик движения, датчик влажности и умный увлажнитель. Если влажность упала и в комнате кто то есть - включается увлажнитель.
Пример 3 (безопасность): вряд-ли домушники лезут, предварительно не позвонив и не убедившись в том, что никого нет дома. Ставим в режиме сигнализации (когда ушли из дома) что при звонке включается аудио разговора, топота и т.п (зависит от креатива), включается свети т.п, т.е имитируется жизнь в квартире. При этом принимаем видео сигнал о том, кто звонит и даже отвечаем ему что "взрослых нет до а, я сам малыш в квартире"...
Вообщем полет фантазии безграничен. Смотрел железо от Xiaomi - крутое, но софт пока на китайском. Отечественное решение от УкрБуда (clap.ua) в розницу обещают продавать не раньше 19 года, хотя в своих домах УкрБуда обещает ставить уже в 2018...
Господа, какая примерно получается доходность от посуточной сдачи квартир в аренду ну например в той же столице, раз о ней здесь речь идет. Хотя больше интересует ситуация в курортных регионах... Хотя бы примерно. 10%-12% годовых от вложения это нормально или мало ?
юрко_дурко Это смотря как "крутиться" будете ))))) 10-12% получатся если будете заселять на сутки-трое. От 5-и суток обычно просят скидки, и потому в конце месяца получите на руки сумму, которя будет мало отличатся от той, что могли бы получить за долгосрочную аренду. Конечно сумма будет отличаться....., но когда отнимите коммуналку, кторую в долгосроке платит квартирант, а тут только вы сами, и притом бойлер, кондиционер, обогреватель всегда работают по полной, то 8% будет отличной цифрой. ))))) Есть еще расход ы на постели, бытовую технику, моющие средства и всякие непредвиденные обстоятельства. Очень дорого стоят услуги горничной и реклама.
юрко_дурко написав:Господа, какая примерно получается доходность от посуточной сдачи квартир в аренду ну например в той же столице, раз о ней здесь речь идет. Хотя больше интересует ситуация в курортных регионах... Хотя бы примерно. 10%-12% годовых от вложения это нормально или мало ?
есть один немаловажный нюанс - сколько у вас квартир? если одна - экономика будет похожа ну ту, которую описывает нанет, если несколько - все гораздо веселее
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Alex3 написав:заметил что хорошие рабочие могут неплохо зарабатывать в Украине. Для примера - мастера по укладке плинтуса заработали за день около 4500грн. (вдвоем). Прикололи сборщики. За 10 часов человек спокойно зарабатывает 2000грн
Ну и нафиг тот МБА?
потому что с МБА можно зарабатывать сидя с маникюром в удобном кресле в офисе с кондиционером как минимум не менее. плюс работать физически и на карачках всю жизнь могут лишь былинные богатыри, которых мало.
Первый написав:Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван . Очень правильно и удобно сделано
Осметить 8 точек электормонтажа для одной точки хайфая?
телевизор цап усилитель сд винила сетевой стример/приставка или ПК уже семь. один свободный - впритык. а если усилители моноблоками, проектор? 8 это немного
отдельный ЦАП в целом рара авис, как и моноблоки, в интегральных усилителях и ресиверах как правило есть пара розеток. проектор ставят вообще у другой стены или на потолке. лично я не вижу криминала в случае необходимости тройник за телевизором вставить в розетку. рассуждения такого толка мне напоминают о любви к цацкам, а не к музыке. хотя я и сам подвержен, конечно
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 28 лип, 2018 09:30, всього редагувалось 2 разів.