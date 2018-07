Додано: Суб 28 лип, 2018 09:43

antonivs3 написав: Gastarbaiter написав: Alex3 написав: заметил что хорошие рабочие могут неплохо зарабатывать в Украине. Для примера - мастера по укладке плинтуса заработали за день около 4500грн. (вдвоем). Прикололи сборщики. За 10 часов человек спокойно зарабатывает 2000грн заметил что хорошие рабочие могут неплохо зарабатывать в Украине. Для примера - мастера по укладке плинтуса заработали за день около 4500грн. (вдвоем). Прикололи сборщики. За 10 часов человек спокойно зарабатывает 2000грн

Ну и нафиг тот МБА? Ну и нафиг тот МБА?

потому что с МБА можно зарабатывать сидя с маникюром в удобном кресле в офисе с кондиционером как минимум не менее. плюс работать физически и на карачках всю жизнь могут лишь былинные богатыри, которых мало. потому что с МБА можно зарабатывать сидя с маникюром в удобном кресле в офисе с кондиционером как минимум не менее. плюс работать физически и на карачках всю жизнь могут лишь былинные богатыри, которых мало.



шо касается инфантильности студентов - а шо еще можно ожидать от людей, которые не платят за образовании сами? они не осознают его цену и не ощущают ответственности за свой выбор, благодаря родителям, которые стремятся подольше оградить свое чадо от реального мира Одна из главных проблем Украины - низкая конкурентоспособность ее граждан.Мир становится глобальным, технологии становятся цифровыми и легко переносятся с одного места на другое. Рынки становятся ближе, границы прозрачней, стандарты универсальней, а люди - мобильней.Спросите любого, кто ноет про низкую зарплату, кем он сможет работать в США, если он завтра там проснется? Насколько он конкурентноспособен?Филипп Духлийзы: лучше и не скажешьшо касается инфантильности студентов - а шо еще можно ожидать от людей, которые не платят за образовании сами? они не осознают его цену и не ощущают ответственности за свой выбор, благодаря родителям, которые стремятся подольше оградить свое чадо от реального мира

