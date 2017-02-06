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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лип, 2018 09:28
Faceless написав:
Студенты что 20 лет назад что сейчас в большинстве инфантильны. Иного объяснения не вижу
В развитых странах считается, что детство длится до 21 года, а с 21 и до 30 лет -это "второе детство". Люди взрослеть начинают уже после 30 лет, многие остаются наивными детьми до старости.
Во многом виноваты бедные родители, которые думают, что любой диплом о высшем образовании будет востребован на рынке труда и обеспечит безбедную жизнь. Особенно прикалывает вера женщин, что диплом о высшем образовании является залогом удачного выхода замуж.
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Дядюшка Скрудж
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Додано: Суб 28 лип, 2018 09:39
2 :antonivs3
Ви не бачите, а людина яка заплатила 500 баксів за квадрат ремонту бачить, і замість трійника поставила додаткову розетку.
Я пояснив для чого можуть використовуватися розетки. І таки можуть, а не стройбани наіпали.
Зи. Навіщо трійник? Можна переносну з сусідньої кімнати кинуть.
Всім процвітання!
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Додано: Суб 28 лип, 2018 09:39
antonivs3 написав: Gastarbaiter написав:
Ну и нафиг тот МБА?
потому что с МБА можно зарабатывать сидя с маникюром в удобном кресле в офисе с кондиционером как минимум не менее. плюс работать физически и на карачках всю жизнь могут лишь былинные богатыри, которых мало.
Много Вы найдете работодателей готовых платить большие деньги за маникюр, даже если этот маникюр от МБА?
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Дядюшка Скрудж
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Додано: Суб 28 лип, 2018 09:43
antonivs3 написав: Gastarbaiter написав: Alex3 написав:
заметил что хорошие рабочие могут неплохо зарабатывать в Украине. Для примера - мастера по укладке плинтуса заработали за день около 4500грн. (вдвоем). Прикололи сборщики. За 10 часов человек спокойно зарабатывает 2000грн
Ну и нафиг тот МБА?
потому что с МБА можно зарабатывать сидя с маникюром в удобном кресле в офисе с кондиционером как минимум не менее. плюс работать физически и на карачках всю жизнь могут лишь былинные богатыри, которых мало.
Одна из главных проблем Украины - низкая конкурентоспособность ее граждан.
Мир становится глобальным, технологии становятся цифровыми и легко переносятся с одного места на другое. Рынки становятся ближе, границы прозрачней, стандарты универсальней, а люди - мобильней.
Спросите любого, кто ноет про низкую зарплату, кем он сможет работать в США, если он завтра там проснется? Насколько он конкурентноспособен?Профессии умирают. Ты или креативный дорогой профессионал, которого нельзя заменить роботом или искусственным интеллектом или ты настолько дешёвый, что заменять тебя роботом слишком невыгодно.
Филипп Духлий
зы: лучше и не скажешь
шо касается инфантильности студентов - а шо еще можно ожидать от людей, которые не платят за образовании сами? они не осознают его цену и не ощущают ответственности за свой выбор, благодаря родителям, которые стремятся подольше оградить свое чадо от реального мира
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 28 лип, 2018 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 09:53
antonivs3 написав: trololo написав: UA написав:
Осметить 8 точек электормонтажа для одной точки хайфая?
телевизор цап усилитель сд винила сетевой стример/приставка или ПК уже семь. один свободный - впритык. а если усилители моноблоками, проектор? 8 это немного
отдельный ЦАП в целом рара авис, как и моноблоки, в интегральных усилителях и ресиверах как правило есть пара розеток. проектор ставят вообще у другой стены или на потолке. лично я не вижу криминала в случае необходимости тройник за телевизором вставить в розетку. рассуждения такого толка мне напоминают о любви к цацкам, а не к музыке. хотя я и сам подвержен, конечно
Тройники на постоянной основе - это не есть гут. И не эстетично и потенциально небезопасно. Имхо для рабочего стола - минимум 6 доступных розеток у стола, у всяких тумбочек - по паре, для таких точек типа хайфай - можно и 8-10, надо считать по расчетному количеству техники +2 розетки. Аналогично на кухне. Неиспользуемая розетка есть не просит, а необходимость отключать одно, чтобы включить другое, или лепить тройники/удлинители, при том, что об этом можно было позаботиться при ремонте и стоит это недорого - это просто недальновидность
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4
Додано: Суб 28 лип, 2018 09:59
Alex3 написав:
ПС. Квартиру в монолите, с техникой и мебелью (просто нормальный эконом вариант) уже за 20 000 у.е не сделаешь.
Думаю, все еще сделаешь. Не за 20000, так за 25000. Но можно и за двадцать, если повезет.
какая площадь квартиры имеется ввиду по такому прайсу? и уровень ремонта?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 28 лип, 2018 10:20
Дядюшка Скрудж написав: antonivs3 написав: Gastarbaiter написав:
Ну и нафиг тот МБА?
потому что с МБА можно зарабатывать сидя с маникюром в удобном кресле в офисе с кондиционером как минимум не менее. плюс работать физически и на карачках всю жизнь могут лишь былинные богатыри, которых мало.
Много Вы найдете работодателей готовых платить большие деньги за маникюр, даже если этот маникюр от МБА?
2000грн в день относительно небольшие деньги, для обладателя МБА. и на кой черт вы пишете про "деньги за маникюр"? или вам таки на самом деле не ясно, что оплата не за маникюр, он лишь приятное приложение к работе в комфортных условиях?
первый вон про переноску написал, тоже дурака включил и не увидел "имхо".
Савченко Так!
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Додано: Суб 28 лип, 2018 10:28
виноваты глупые родители, но каждый первый из сидящих на форумах мечтает о легкой (безбедной) жизни для своих потенциальных детей, а она включает в себя ВО. другой вопрос, что ВО по-укрАински в большинстве случаев мало что дает.
почему филологи и педагоги в пуле? думаю не потому, что родители глупы, а потому что поступить сравнительно легко. да и оплачивать. на ФИВТ поступить сложно, на МехМате сложно учиться итд
Савченко Так!
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Додано: Суб 28 лип, 2018 10:48
antonivs3
если не родители, то кто? дети? злочынна влада? порошенко? путин?
кто виноват, шо ваши дети подошли к моменту выбора профессии инфантильными и неподготовленными к реальной жизни?
зы: ваша подпись - это стеб, или вы серьезно?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 10:53
ПС. Квартиру в монолите, с техникой и мебелью (просто нормальный эконом вариант) уже за 20 000 у.е не сделаешь.
Думаю, все еще сделаешь. Не за 20000, так за 25000. Но можно и за двадцать, если повезет.
какая площадь квартиры имеется ввиду по такому прайсу? и уровень ремонта?
Уровень ремонта - мне нравится:) стиль - околоскандинавский:) 76м2. если без шуток, то выше, чем эконом, но без претензий. Материалы, сантехника и электроника в основном - качественные, выше среднего. Мебель - merx, interia, jysk + еще пара украинских производителей (мебель в детскую, диван на кухню).
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