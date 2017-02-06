Додано: Суб 28 лип, 2018 11:02

antonivs3 написав: виноваты глупые родители, но каждый первый из сидящих на форумах мечтает о легкой (безбедной) жизни для своих потенциальных детей, а она включает в себя ВО. другой вопрос, что ВО по-укрАински в большинстве случаев мало что дает.

почему филологи и педагоги в пуле? думаю не потому, что родители глупы, а потому что поступить сравнительно легко. да и оплачивать. на ФИВТ поступить сложно, на МехМате сложно учиться итд

Для меня загадка, чем руководствуются поступающие в педы и на филологию. Конечно, есть часть народа, действительно мечтающая работать по специальности, но не столько же. Вариант идти на филологию чтобы выучить язык - тоже слабоват, хотя хоть немного пахнет логикой.Там где легко поступить и легко учится - нет смысла ни поступать ни учиться.Это инфантилизм и безответственность как студентов так и их родителейНо самое забавное - вот такие вот поступившие абы куда чтобы учится абы как - потом и рассказывают, какое в Украине плохое ВО, что образование ничего не дало и не пригодилось, что им работу по специальности не предлагают, или платят мало. Топикстартер - яркий пример.