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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1708170917101711

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:виноваты глупые родители, но каждый первый из сидящих на форумах мечтает о легкой (безбедной) жизни для своих потенциальных детей, а она включает в себя ВО. другой вопрос, что ВО по-укрАински в большинстве случаев мало что дает.
почему филологи и педагоги в пуле? думаю не потому, что родители глупы, а потому что поступить сравнительно легко. да и оплачивать. на ФИВТ поступить сложно, на МехМате сложно учиться итд


Для меня загадка, чем руководствуются поступающие в педы и на филологию. Конечно, есть часть народа, действительно мечтающая работать по специальности, но не столько же. Вариант идти на филологию чтобы выучить язык - тоже слабоват, хотя хоть немного пахнет логикой.
Там где легко поступить и легко учится - нет смысла ни поступать ни учиться.
Это инфантилизм и безответственность как студентов так и их родителей
Но самое забавное - вот такие вот поступившие абы куда чтобы учится абы как - потом и рассказывают, какое в Украине плохое ВО, что образование ничего не дало и не пригодилось, что им работу по специальности не предлагают, или платят мало. Топикстартер - яркий пример.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 11:39

  kingkongovets написав:antonivs3

если не родители, то кто? дети? злочынна влада? порошенко? путин?
кто виноват, шо ваши дети подошли к моменту выбора профессии инфантильными и неподготовленными к реальной жизни?

зы: ваша подпись - это стеб, или вы серьезно?

Кинг - а вы когда в 87м поступали, задумывались о перспективах своей профессии, её востребованности в условиях резко меняющейся реальности рушащегося совка, что вам кроме умения хорошо и БЫСТРО считать и ПРОСЧИТЫВАТЬ пригодилось потом, в период первоначального накопления?
Родители дали вам старт в 93м в бизнесе(ну не с сотни у.е. ж вы начинали)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:17

  Zebra написав:
  UA написав:
  Zebra написав:Скоро такие ребята в стране с армией пенсионеров и недостатком рабочих рук в следствие демографической ямы 90-х будут на вес золота. Это вам не в офисе планктонить и в потолок плевать.

Не скоро, а уже. Демографическая яма усугубилась маразмом в выборе будущей профессии.
Представляете монтажника плинтуса с дипломом " Международная экономика"? А большинство училось на платной основе. Родители во всем себе отказывали... и нах. в одной стране 600 000 международных экономистов?

Я вас понимаю, сам на программиста выучился, пару лет поработал и понял, что профессия дерьмо.

Накупил сантехнического инструмента и в свободное от дел время, как хобби кладу плитку, паяю полипропилен, кручу резьбовые фитинги и много всего остального.

Чтоб войти в этот бизнес нужно сначала самому побыть тем кого собираешься нанимать.

Спасибо, посмешили. Эй, программеры, бросайте свое дерьмовое ремесло и айда в монтажники/плиточники! Даже если взять как тут выше писали - 4500/2чел/9часов=250грн в час. умножим на стандартное количество в 160 часов в месяц = 40 тыс. грн. да, неплохо, согласен.
Это примерно 1500$, если там действительно полная загрузка. Нормальный программист в Украине зарабатывает в среднем 3500$ или 22$/час - ну полное дерьмо :) (Хотя диапазон заработков у ИТ-шников конечно больший - от 1700 и где-то до 5000) Конечно планктонить в офисе не так интересно, как "кладу плитку, паяю полипропилен, кручу резьбовые фитинги и много всего остального.", тут даже не о чем говорить :)
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deniska
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:26

  барабашов написав:Кинг - а вы когда в 87м поступали, задумывались о перспективах своей профессии, её востребованности в условиях резко меняющейся реальности рушащегося совка, что вам кроме умения хорошо и БЫСТРО считать и ПРОСЧИТЫВАТЬ пригодилось потом, в период первоначального накопления?
Родители дали вам старт в 93м в бизнесе(ну не с сотни у.е. ж вы начинали)?


в 86-ом, я был шо называется "трудным ребенком" и на родительском совете было принято решение "поступить" меня в военное училище, "шоп армия приучила к дисциплине и сделала человеком"
поэтому после окончания школы в 16 лет (я пошел в школу в 6 - крупненький был с детства и читать-считать уже к тому моменту умел) я попросту удрал из дома и уехал поступать в другой город, на тот момент у меня с собой было чуть больше 5000 рублей - ну вы в курсе шо это тогда была за сумма - зарабатывать начал лет с 14, если не раньше, в киев вернулся в 94-ом, уже пожив за рубежом и с деньгами, достаточными для старта
факультет выбрал с одной-единственной целью - искал дырки в железном занавесе и нашел их
по профессии никогда не работал, если не считать практику на каникулах, о выборе никогда не жалел, родители больше ничем не помогали
так шо - просчитывал и не ошибся, хотя 95% моих сокурсников сейчас живут и работают за рубежом и очень неплохо живут
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Некоторые оценили юмор когда я писал что скоро девушки будут стремится залететь от сантехника. Так я был серьезен. Это неизбежная, нарастающая тенденция.

Все, бросаю к черту это программирование. Иду в сантехники :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex3 написав:Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..

итого около 1200$ в пересчете на 160 часов в месяц, неплохо, но до программеров явно далековато.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:48

  deniska написав:
  Alex3 написав:Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..

итого около 1200$ в пересчете на 160 часов в месяц, неплохо, но до программеров явно далековато.



10 лет назад точно так же гнули пальцы банковские работники)
а чуть раньше - юристы
о доходах хороших врачей лень даже говорить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да никто не гнет пальцы, мне глубоко пофиг на этого чувака, который считает профессию, в которой он тупо не смог состояться, дерьмом. Профессии есть востребованные/невостребованные СЕГОДНЯ, а не дерьмовые/ не дерьмовые. А вот люди, считающие чью-то профессию дерьмом - сами такие и есть.

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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я-то как ращ не считаю, профессию плиточника/сантехника и т.д. дерьмом. Все профессии нужныи важны ;)

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