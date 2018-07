Додано: Суб 28 лип, 2018 12:26

барабашов написав: Кинг - а вы когда в 87м поступали, задумывались о перспективах своей профессии, её востребованности в условиях резко меняющейся реальности рушащегося совка, что вам кроме умения хорошо и БЫСТРО считать и ПРОСЧИТЫВАТЬ пригодилось потом, в период первоначального накопления?

в 86-ом, я был шо называется "трудным ребенком" и на родительском совете было принято решение "поступить" меня в военное училище, "шоп армия приучила к дисциплине и сделала человеком"

поэтому после окончания школы в 16 лет (я пошел в школу в 6 - крупненький был с детства и читать-считать уже к тому моменту умел) я попросту удрал из дома и уехал поступать в другой город, на тот момент у меня с собой было чуть больше 5000 рублей - ну вы в курсе шо это тогда была за сумма - зарабатывать начал лет с 14, если не раньше, в киев вернулся в 94-ом, уже пожив за рубежом и с деньгами, достаточными для старта

факультет выбрал с одной-единственной целью - искал дырки в железном занавесе и нашел их

по профессии никогда не работал, если не считать практику на каникулах, о выборе никогда не жалел, родители больше ничем не помогали

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.