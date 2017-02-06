Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:виноваты глупые родители, но каждый первый из сидящих на форумах мечтает о легкой (безбедной) жизни для своих потенциальных детей, а она включает в себя ВО. другой вопрос, что ВО по-укрАински в большинстве случаев мало что дает. почему филологи и педагоги в пуле? думаю не потому, что родители глупы, а потому что поступить сравнительно легко. да и оплачивать. на ФИВТ поступить сложно, на МехМате сложно учиться итд
Для меня загадка, чем руководствуются поступающие в педы и на филологию. Конечно, есть часть народа, действительно мечтающая работать по специальности, но не столько же. Вариант идти на филологию чтобы выучить язык - тоже слабоват, хотя хоть немного пахнет логикой. Там где легко поступить и легко учится - нет смысла ни поступать ни учиться. Это инфантилизм и безответственность как студентов так и их родителей Но самое забавное - вот такие вот поступившие абы куда чтобы учится абы как - потом и рассказывают, какое в Украине плохое ВО, что образование ничего не дало и не пригодилось, что им работу по специальности не предлагают, или платят мало. Топикстартер - яркий пример.
если не родители, то кто? дети? злочынна влада? порошенко? путин? кто виноват, шо ваши дети подошли к моменту выбора профессии инфантильными и неподготовленными к реальной жизни?
зы: ваша подпись - это стеб, или вы серьезно?
Кинг - а вы когда в 87м поступали, задумывались о перспективах своей профессии, её востребованности в условиях резко меняющейся реальности рушащегося совка, что вам кроме умения хорошо и БЫСТРО считать и ПРОСЧИТЫВАТЬ пригодилось потом, в период первоначального накопления? Родители дали вам старт в 93м в бизнесе(ну не с сотни у.е. ж вы начинали)?
Zebra написав:Скоро такие ребята в стране с армией пенсионеров и недостатком рабочих рук в следствие демографической ямы 90-х будут на вес золота. Это вам не в офисе планктонить и в потолок плевать.
Не скоро, а уже. Демографическая яма усугубилась маразмом в выборе будущей профессии. Представляете монтажника плинтуса с дипломом " Международная экономика"? А большинство училось на платной основе. Родители во всем себе отказывали... и нах. в одной стране 600 000 международных экономистов?
Я вас понимаю, сам на программиста выучился, пару лет поработал и понял, что профессия дерьмо.
Накупил сантехнического инструмента и в свободное от дел время, как хобби кладу плитку, паяю полипропилен, кручу резьбовые фитинги и много всего остального.
Чтоб войти в этот бизнес нужно сначала самому побыть тем кого собираешься нанимать.
Спасибо, посмешили. Эй, программеры, бросайте свое дерьмовое ремесло и айда в монтажники/плиточники! Даже если взять как тут выше писали - 4500/2чел/9часов=250грн в час. умножим на стандартное количество в 160 часов в месяц = 40 тыс. грн. да, неплохо, согласен. Это примерно 1500$, если там действительно полная загрузка. Нормальный программист в Украине зарабатывает в среднем 3500$ или 22$/час - ну полное дерьмо (Хотя диапазон заработков у ИТ-шников конечно больший - от 1700 и где-то до 5000) Конечно планктонить в офисе не так интересно, как "кладу плитку, паяю полипропилен, кручу резьбовые фитинги и много всего остального.", тут даже не о чем говорить
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
барабашов написав:Кинг - а вы когда в 87м поступали, задумывались о перспективах своей профессии, её востребованности в условиях резко меняющейся реальности рушащегося совка, что вам кроме умения хорошо и БЫСТРО считать и ПРОСЧИТЫВАТЬ пригодилось потом, в период первоначального накопления? Родители дали вам старт в 93м в бизнесе(ну не с сотни у.е. ж вы начинали)?
в 86-ом, я был шо называется "трудным ребенком" и на родительском совете было принято решение "поступить" меня в военное училище, "шоп армия приучила к дисциплине и сделала человеком" поэтому после окончания школы в 16 лет (я пошел в школу в 6 - крупненький был с детства и читать-считать уже к тому моменту умел) я попросту удрал из дома и уехал поступать в другой город, на тот момент у меня с собой было чуть больше 5000 рублей - ну вы в курсе шо это тогда была за сумма - зарабатывать начал лет с 14, если не раньше, в киев вернулся в 94-ом, уже пожив за рубежом и с деньгами, достаточными для старта факультет выбрал с одной-единственной целью - искал дырки в железном занавесе и нашел их по профессии никогда не работал, если не считать практику на каникулах, о выборе никогда не жалел, родители больше ничем не помогали так шо - просчитывал и не ошибся, хотя 95% моих сокурсников сейчас живут и работают за рубежом и очень неплохо живут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Да никто не гнет пальцы, мне глубоко пофиг на этого чувака, который считает профессию, в которой он тупо не смог состояться, дерьмом. Профессии есть востребованные/невостребованные СЕГОДНЯ, а не дерьмовые/ не дерьмовые. А вот люди, считающие чью-то профессию дерьмом - сами такие и есть.
Востаннє редагувалось deniska в Суб 28 лип, 2018 13:00, всього редагувалось 1 раз.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra