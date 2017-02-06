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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17101711171217131714 ... 1716>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:05

  deniska написав:
  Alex3 написав:Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..

итого около 1200$ в пересчете на 160 часов в месяц, неплохо, но до программеров явно далековато.

Программист никогда не станет бизнесменом, в 40 лет будет куча болячек от сидячей работы.

Кто ездит на крузаках и зашибает крупное бабло? Явно не программисты.

Не хочу обсуждать эту тему, вижу много программистов которые к 40 годам никем не стали, с осанкой знаклом "?", ур** толстой и кривоногой женой, и кучкой дефектных спиногрызов родившихся от дефектных сперматозоидов зажатых в тиски сидящей работой :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:07

  deniska написав:Да никто не гнет пальцы, мне глубоко пофиг на этого чувака, который считает профессию, в которой он тупо не смог состояться, дерьмом. Профессии есть востребованные/невостребованные СЕГОДНЯ, а не дерьмовые/ не дерьмовые. А вот люди, считающие чью-то профессию дерьмом - сами такие и есть.

Сколько вам лет? Бросайте пока не поздно. Зарабатывать много денег можно не только сидя компьютером и кодя всю жизнь.

P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%.

Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 28 лип, 2018 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:08

  deniska написав:все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь :lol: :lol: :lol:


больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:09

  Zebra написав:
  deniska написав:
  Alex3 написав:Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..

итого около 1200$ в пересчете на 160 часов в месяц, неплохо, но до программеров явно далековато.

Программист никогда не станет бизнесменом, в 40 лет будет куча болячек от сидячей работы.
Кто ездит на крузаках и зашибает крупное бабло? Явно не программисты.
Не хочу обсуждать эту тему, вижу много программистов которые к 40 годам никем не стали, с осанкой знаклом "?", ур** толстой и кривоногой женой, и кучкой дефектных спиногрызов родившихся от дефектных сперматозоидов зажатых в тиски сидящей работой :lol:

ок, ок, дальше не буду спорить, пусть каждый живет в своем уютном мирке :)
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:10

  Zebra написав:
  deniska написав:Да никто не гнет пальцы, мне глубоко пофиг на этого чувака, который считает профессию, в которой он тупо не смог состояться, дерьмом. Профессии есть востребованные/невостребованные СЕГОДНЯ, а не дерьмовые/ не дерьмовые. А вот люди, считающие чью-то профессию дерьмом - сами такие и есть.

Сколько вам лет? Бросайте пока не поздно. Зарабатывать много денег можно не только сидя компьютером и кодя всю жизнь.

P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%.

Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.

не переходи на личности и не указывай незнакомому человеку, что ему делать, чтобы мне не пришлось говорить тебе, куда тебе пойти, ок?
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:
  deniska написав:
  Alex3 написав:Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..

итого около 1200$ в пересчете на 160 часов в месяц, неплохо, но до программеров явно далековато.

Программист никогда не станет бизнесменом, в 40 лет будет куча болячек от сидячей работы.

Кто ездит на крузаках и зашибает крупное бабло? Явно не программисты.

Не хочу обсуждать эту тему, вижу много программистов которые к 40 годам никем не стали, с осанкой знаклом "?", ур** толстой и кривоногой женой, и кучкой дефектных спиногрызов родившихся от дефектных сперматозоидов зажатых в тиски сидящей работой
Вы не в меру субъективны, как раз в этой области как я заметил значительная часть занимается спортом и следит за питанием.
Но выше очень правильно отметили: нет хороших/плохих профессий, есть востребованные и нет, есть плохие и хорошие специалисты (и соответственно востребованные и нет), есть те, кто работает и убогие нытики.
В любой момент времени спрос на каких то спецов по разным причинам выше, и у недалёких начинается звёздная болезнь, это уже прошли в прошлые годы финансисты, это когда то пройдет и у ИТ в Украине
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:11

  antonivs3 написав:виноваты глупые родители, но каждый первый из сидящих на форумах мечтает о легкой (безбедной) жизни для своих потенциальных детей, а она включает в себя ВО. другой вопрос, что ВО по-укрАински в большинстве случаев мало что дает.
почему филологи и педагоги в пуле? думаю не потому, что родители глупы, а потому что поступить сравнительно легко. да и оплачивать. на ФИВТ поступить сложно, на МехМате сложно учиться итд

Когда я не увидел у своего старшего желания учиться, я первый ему сказал "В любой области 20% лучших зарабатывают 80% денег, способен ты войти в эти 20% в умственном труде? Сомневаюсь." Полностью поддержал его желание уйти в техникум и получить хорошую рабочую специальность.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:14

  Zebra написав:P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%. Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.

работал программером и в 22 года всего лишь жалкие 50куе? :)
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:14

  Faceless написав:Вы не в меру субъективны, как раз в этой области как я заметил значительная часть занимается спортом и следит за питанием.
Но выше очень правильно отметили: нет хороших/плохих профессий, есть востребованные и нет, есть плохие и хорошие специалисты (и соответственно востребованные и нет), есть те, кто работает и убогие нытики.
В любой момент времени спрос на каких то спецов по разным причинам выше, и у недалёких начинается звёздная болезнь, это уже прошли в прошлые годы финансисты, это когда то пройдет и у ИТ в Украине

На Западе З/П программистов не дотягивает до девелоперов и сантехников, поэтому так развит аутсорс. А наши программисты получая бабло заработанное не тут (ибо в нашей среде они не конкурентно способны) гнут пальцы веером, по сути получают З/П сантехника на Западе :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:17

  deniska написав:
  Zebra написав:P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%. Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.

работал программером и в 22 года всего лишь жалкие 50куе? :)

Поедь на Запад и попробуй программистом заработать больше, чем сантехник с таким же уровнем образования, опыта и знаний. Результат будет явно не в твою пользу.
Zebra
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