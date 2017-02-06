Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Alex3 написав:Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..
итого около 1200$ в пересчете на 160 часов в месяц, неплохо, но до программеров явно далековато.
Программист никогда не станет бизнесменом, в 40 лет будет куча болячек от сидячей работы.
Кто ездит на крузаках и зашибает крупное бабло? Явно не программисты.
Не хочу обсуждать эту тему, вижу много программистов которые к 40 годам никем не стали, с осанкой знаклом "?", ур** толстой и кривоногой женой, и кучкой дефектных спиногрызов родившихся от дефектных сперматозоидов зажатых в тиски сидящей работой
deniska написав:Да никто не гнет пальцы, мне глубоко пофиг на этого чувака, который считает профессию, в которой он тупо не смог состояться, дерьмом. Профессии есть востребованные/невостребованные СЕГОДНЯ, а не дерьмовые/ не дерьмовые. А вот люди, считающие чью-то профессию дерьмом - сами такие и есть.
Сколько вам лет? Бросайте пока не поздно. Зарабатывать много денег можно не только сидя компьютером и кодя всю жизнь.
P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%.
Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 28 лип, 2018 13:09, всього редагувалось 1 раз.
deniska написав:все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь
больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Alex3 написав:Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..
итого около 1200$ в пересчете на 160 часов в месяц, неплохо, но до программеров явно далековато.
Программист никогда не станет бизнесменом, в 40 лет будет куча болячек от сидячей работы. Кто ездит на крузаках и зашибает крупное бабло? Явно не программисты. Не хочу обсуждать эту тему, вижу много программистов которые к 40 годам никем не стали, с осанкой знаклом "?", ур** толстой и кривоногой женой, и кучкой дефектных спиногрызов родившихся от дефектных сперматозоидов зажатых в тиски сидящей работой
ок, ок, дальше не буду спорить, пусть каждый живет в своем уютном мирке
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska написав:Да никто не гнет пальцы, мне глубоко пофиг на этого чувака, который считает профессию, в которой он тупо не смог состояться, дерьмом. Профессии есть востребованные/невостребованные СЕГОДНЯ, а не дерьмовые/ не дерьмовые. А вот люди, считающие чью-то профессию дерьмом - сами такие и есть.
Сколько вам лет? Бросайте пока не поздно. Зарабатывать много денег можно не только сидя компьютером и кодя всю жизнь.
P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%.
Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.
не переходи на личности и не указывай незнакомому человеку, что ему делать, чтобы мне не пришлось говорить тебе, куда тебе пойти, ок?
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Alex3 написав:Прикололи сборщики. За 10 часов работы один человек (весьма толковый) спокойно зарабатывает 2000грн. На работу ребята приезжали на иномарке среднего уровня..
итого около 1200$ в пересчете на 160 часов в месяц, неплохо, но до программеров явно далековато.
Программист никогда не станет бизнесменом, в 40 лет будет куча болячек от сидячей работы.
Кто ездит на крузаках и зашибает крупное бабло? Явно не программисты.
Не хочу обсуждать эту тему, вижу много программистов которые к 40 годам никем не стали, с осанкой знаклом "?", ур** толстой и кривоногой женой, и кучкой дефектных спиногрызов родившихся от дефектных сперматозоидов зажатых в тиски сидящей работой
Вы не в меру субъективны, как раз в этой области как я заметил значительная часть занимается спортом и следит за питанием. Но выше очень правильно отметили: нет хороших/плохих профессий, есть востребованные и нет, есть плохие и хорошие специалисты (и соответственно востребованные и нет), есть те, кто работает и убогие нытики. В любой момент времени спрос на каких то спецов по разным причинам выше, и у недалёких начинается звёздная болезнь, это уже прошли в прошлые годы финансисты, это когда то пройдет и у ИТ в Украине
antonivs3 написав:виноваты глупые родители, но каждый первый из сидящих на форумах мечтает о легкой (безбедной) жизни для своих потенциальных детей, а она включает в себя ВО. другой вопрос, что ВО по-укрАински в большинстве случаев мало что дает. почему филологи и педагоги в пуле? думаю не потому, что родители глупы, а потому что поступить сравнительно легко. да и оплачивать. на ФИВТ поступить сложно, на МехМате сложно учиться итд
Когда я не увидел у своего старшего желания учиться, я первый ему сказал "В любой области 20% лучших зарабатывают 80% денег, способен ты войти в эти 20% в умственном труде? Сомневаюсь." Полностью поддержал его желание уйти в техникум и получить хорошую рабочую специальность.
Zebra написав:P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%. Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.
работал программером и в 22 года всего лишь жалкие 50куе?
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Faceless написав:Вы не в меру субъективны, как раз в этой области как я заметил значительная часть занимается спортом и следит за питанием. Но выше очень правильно отметили: нет хороших/плохих профессий, есть востребованные и нет, есть плохие и хорошие специалисты (и соответственно востребованные и нет), есть те, кто работает и убогие нытики. В любой момент времени спрос на каких то спецов по разным причинам выше, и у недалёких начинается звёздная болезнь, это уже прошли в прошлые годы финансисты, это когда то пройдет и у ИТ в Украине
На Западе З/П программистов не дотягивает до девелоперов и сантехников, поэтому так развит аутсорс. А наши программисты получая бабло заработанное не тут (ибо в нашей среде они не конкурентно способны) гнут пальцы веером, по сути получают З/П сантехника на Западе
Zebra написав:P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%. Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.
работал программером и в 22 года всего лишь жалкие 50куе?
Поедь на Запад и попробуй программистом заработать больше, чем сантехник с таким же уровнем образования, опыта и знаний. Результат будет явно не в твою пользу.