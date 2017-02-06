Додано: Суб 28 лип, 2018 13:33

deniska написав: kingkongovets написав: 10 лет назад точно так же гнули пальцы банковские работники)

а чуть раньше - юристы

о доходах хороших врачей лень даже говорить 10 лет назад точно так же гнули пальцы банковские работники)а чуть раньше - юристыо доходах хороших врачей лень даже говорить

все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь

На моменте IT-шники на коне за счет простого аутсорсинга. Сейчас у каждого украинца с прямыми руками открывается возможность работать сантехником в Мюнхене, поэтому монополия IT-шников на западные зарплаты заканчивается.С точки зрения перспективы, как профессия на 40 лет вперед, у IT тоже не все радужно. Сейчас это быстро развивающаяся область, но даже сейчас видна тенденция к стабилизации и упрощению. 20-30 лет назад сделать что-то с нуля на С++ это было не для всех, сейчас клепать простенькие приложения в Android SDK может даже домохозяйка. Через 20 лет ИИ может взять на себя создание и оптимизацию приложений и в IT останется кучка профи и постановщики задач.Если уж вкладываться в ВО, то получать фундаментальные знания, которые не устареют со временем. Я бы советовал ребенку, у которого есть склонность к умственной деятельности, учиться на физфаке или химфаке.