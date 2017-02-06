RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 171117121713171417151716>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:21

Вроде взрослые дядьки, а меряются пиписьками, как школьники
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 248
З нами з: 26.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:23

  Zebra написав:
  deniska написав:
  Zebra написав:P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%. Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.

работал программером и в 22 года всего лишь жалкие 50куе? :)

Поедь на Запад и попробуй программистом заработать больше, чем сантехник с таким же уровнем образования, опыта и знаний. Результат будет явно не в твою пользу.

Мы не на западе, а в Украине. Обсуждаем зарплаты здесь, если ты не понял. Научишься общаться - продолжим, а пока - иди на***. Я ведь предупреждал :)
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 486
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:Вроде взрослые дядьки, а меряются пиписьками, как школьники
Потомучто таки школьники :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21375
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 4739 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:26

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Вроде взрослые дядьки, а меряются пиписьками, как школьники
Потомучто таки школьники :mrgreen:

один тут точно не школьник, он же в 22 года 50куе заработал. и это еще тогда даже не был сантехником :) а сейчас боюсь представить, наверняка 50куе в месяц имеет, не меньше :)
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 486
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

deniska написав:
  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Вроде взрослые дядьки, а меряются пиписьками, как школьники
Потомучто таки школьники :mrgreen:

один тут точно не школьник, он же в 22 года 50куе заработал. и это еще тогда даже не был сантехником :) а сейчас боюсь представить, наверняка 50куе в месяц имеет, не меньше :)
Ладно, прекращайте оба. По факту, поддерживая дискуссию в том же тоне, вы оба стаете одного уровня, и это совсем не повод для гордости
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21375
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 4739 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:33

  deniska написав:
  kingkongovets написав:10 лет назад точно так же гнули пальцы банковские работники)
а чуть раньше - юристы
о доходах хороших врачей лень даже говорить

все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь :lol: :lol: :lol:

На моменте IT-шники на коне за счет простого аутсорсинга. Сейчас у каждого украинца с прямыми руками открывается возможность работать сантехником в Мюнхене, поэтому монополия IT-шников на западные зарплаты заканчивается.
С точки зрения перспективы, как профессия на 40 лет вперед, у IT тоже не все радужно. Сейчас это быстро развивающаяся область, но даже сейчас видна тенденция к стабилизации и упрощению. 20-30 лет назад сделать что-то с нуля на С++ это было не для всех, сейчас клепать простенькие приложения в Android SDK может даже домохозяйка. Через 20 лет ИИ может взять на себя создание и оптимизацию приложений и в IT останется кучка профи и постановщики задач.
Если уж вкладываться в ВО, то получать фундаментальные знания, которые не устареют со временем. Я бы советовал ребенку, у которого есть склонность к умственной деятельности, учиться на физфаке или химфаке.
Vlad442
 
Повідомлень: 4596
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:В любой момент времени спрос на каких то спецов по разным причинам выше, и у недалёких начинается звёздная болезнь, это уже прошли в прошлые годы финансисты, это когда то пройдет и у ИТ в Украине

Я не вижу здесь звездной болезни, есть реальный уровень зарплат программеров на СЕГОДНЯ, просто сейчас такая ситуация, это не их вина :) Может быть завтра все будет по-другому, никто не спорит. И никто этим не кичится и не пишет что-то типа "все девочки мечтают залететь от программера".
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 486
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:40

  Vlad442 написав:
  deniska написав:
  kingkongovets написав:10 лет назад точно так же гнули пальцы банковские работники)
а чуть раньше - юристы
о доходах хороших врачей лень даже говорить

все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь :lol: :lol: :lol:

На моменте IT-шники на коне за счет простого аутсорсинга.

До них это никогда не дойдет, сколько не доказывал. Пока не поедут к работодателям поближе.
Одногрупник уехал на ПМЖ в Италию и обосрался там. Тут был денежным человеком, а там его З/П на уровне менеджера супермаркета.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 28 лип, 2018 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6010
З нами з: 21.09.12
Подякував: 416 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:40

Жирну крапку у поточних дебатах щодо грошовитих професій і занять поставив Кінг на попередній сторінці:"Больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли". Раджу усім учасникам форуму занотувати цей вислів у власних мізках, якщо, навчаючись у совкових ВНЗ, не читали класиків марксизму.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 29
З нами з: 01.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:44

  Vlad442 написав:На моменте IT-шники на коне за счет простого аутсорсинга. Сейчас у каждого украинца с прямыми руками открывается возможность работать сантехником в Мюнхене, поэтому монополия IT-шников на западные зарплаты заканчивается

Я искренне рад, честно, что у каждого украинца есть возможность работать в Мюнхене и получать наравне, а то и больше местных немецких программеров. Хотя думаю далеко не каждый украинец знает немецкий, а я думаю, что без знанию местного языка будет непросто получить работу сантехника, надеюсь что я ошибаюсь.
Но мы ведь говорим про Украину, а не про то, что где-то там что-то там? А может в стране X вообще программерам не платят ни копейки да еще бабки с них дерут за возможность поработать? И что нам от того?
Меня задело лишь то, что чувак написал, что профессия программера - дерьмо.
Даже не то, что "все девочки хотят залететь от сантехника" - это просто весело :)
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 486
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 171117121713171417151716>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1098, 1099, 1100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10992 2001029
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лип, 2018 14:14
Vlad442
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86926
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25250
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13086)
28.07.2018 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.