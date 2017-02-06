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Додано: Суб 28 лип, 2018 13:23
Мы не на западе, а в Украине. Обсуждаем зарплаты здесь, если ты не понял. Научишься общаться - продолжим, а пока - иди на***. Я ведь предупреждал
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Потомучто таки школьники
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:26
один тут точно не школьник, он же в 22 года 50куе заработал. и это еще тогда даже не был сантехником а сейчас боюсь представить, наверняка 50куе в месяц имеет, не меньше
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ладно, прекращайте оба. По факту, поддерживая дискуссию в том же тоне, вы оба стаете одного уровня, и это совсем не повод для гордости
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:33
На моменте IT-шники на коне за счет простого аутсорсинга. Сейчас у каждого украинца с прямыми руками открывается возможность работать сантехником в Мюнхене, поэтому монополия IT-шников на западные зарплаты заканчивается.
С точки зрения перспективы, как профессия на 40 лет вперед, у IT тоже не все радужно. Сейчас это быстро развивающаяся область, но даже сейчас видна тенденция к стабилизации и упрощению. 20-30 лет назад сделать что-то с нуля на С++ это было не для всех, сейчас клепать простенькие приложения в Android SDK может даже домохозяйка. Через 20 лет ИИ может взять на себя создание и оптимизацию приложений и в IT останется кучка профи и постановщики задач.
Если уж вкладываться в ВО, то получать фундаментальные знания, которые не устареют со временем. Я бы советовал ребенку, у которого есть склонность к умственной деятельности, учиться на физфаке или химфаке.
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я не вижу здесь звездной болезни, есть реальный уровень зарплат программеров на СЕГОДНЯ, просто сейчас такая ситуация, это не их вина Может быть завтра все будет по-другому, никто не спорит. И никто этим не кичится и не пишет что-то типа "все девочки мечтают залететь от программера".
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:40
До них это никогда не дойдет, сколько не доказывал. Пока не поедут к работодателям поближе.
Одногрупник уехал на ПМЖ в Италию и обосрался там. Тут был денежным человеком, а там его З/П на уровне менеджера супермаркета.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 28 лип, 2018 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:40
Жирну крапку у поточних дебатах щодо грошовитих професій і занять поставив Кінг на попередній сторінці:"Больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли". Раджу усім учасникам форуму занотувати цей вислів у власних мізках, якщо, навчаючись у совкових ВНЗ, не читали класиків марксизму.
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:44
Я искренне рад, честно, что у каждого украинца есть возможность работать в Мюнхене и получать наравне, а то и больше местных немецких программеров. Хотя думаю далеко не каждый украинец знает немецкий, а я думаю, что без знанию местного языка будет непросто получить работу сантехника, надеюсь что я ошибаюсь.
Но мы ведь говорим про Украину, а не про то, что где-то там что-то там? А может в стране X вообще программерам не платят ни копейки да еще бабки с них дерут за возможность поработать? И что нам от того?
Меня задело лишь то, что чувак написал, что профессия программера - дерьмо.
Даже не то, что "все девочки хотят залететь от сантехника" - это просто весело
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
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