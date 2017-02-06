Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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ihorkyiv написав:Жирну крапку у поточних дебатах щодо грошовитих професій і занять поставив Кінг на попередній сторінці:"Больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли". Раджу усім учасникам форуму занотувати цей вислів у власних мізках, якщо, навчаючись у совкових ВНЗ, не читали класиків марксизму.
Здесь был вопрос не в том, кто зарабатывает больше всех, а в том, что чел бросил программерство ради того, чтобы стать сантехником, и пытается это выдать за успех. Хотя в УКРАИНЕ сантехники зарабатывают явно меньше программеров. В чем тут успех, я искренне не понимаю.
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ihorkyiv написав:Жирну крапку у поточних дебатах щодо грошовитих професій і занять поставив Кінг на попередній сторінці:"Больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли". Раджу усім учасникам форуму занотувати цей вислів у власних мізках, якщо, навчаючись у совкових ВНЗ, не читали класиків марксизму.
Тогда ленлорд это вершина эволюционной цепочки.
На самом деле больше всех зарабатывают (и не только в денежном виде) те, кто более полезен обществу.
Vlad442 написав:Если уж вкладываться в ВО, то получать фундаментальные знания, которые не устареют со временем. Я бы советовал ребенку, у которого есть склонность к умственной деятельности, учиться на физфаке или химфаке.
Какие по-вашему виднеются перспективы для физиков/химиков в Украине скажем через 5 лет, когда чадо закончит универ? Сколько и главное где они смогут зарабатывать в нашей стране?
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Faceless написав:В любой момент времени спрос на каких то спецов по разным причинам выше, и у недалёких начинается звёздная болезнь, это уже прошли в прошлые годы финансисты, это когда то пройдет и у ИТ в Украине
Я не вижу здесь звездной болезни, есть реальный уровень зарплат программеров на СЕГОДНЯ, просто сейчас такая ситуация, это не их вина Может быть завтра все будет по-другому, никто не спорит. И никто этим не кичится и не пишет что-то типа "все девочки мечтают залететь от программера".
Vlad442 написав:Через 20 лет ИИ может взять на себя создание и оптимизацию приложений и в IT останется кучка профи и постановщики задач.
Абсолютно тоже самое говорили 20 лет назад, что мол через 20 лет все будет написано и программерам работы не будет
Если интересоваться историей, то можно увидеть, что в каждой области было "золотое время". В 20-60 очень престижно было быть инженером-механиком, в 50-80 инженером-электронщиком, 80-2000 компьютерщиком. После кризиса доткомов престижность IT-шников на Западе сильно уменьшилась. Плюс аутсорс, плюс индийцы.
То, что вы пишите, что сантехнику нужен немецкий, так и айтишнику без английского не подняться выше уровня 8-12 тыс гривен в месяц в каком-нибудь Облэнерго.
Faceless написав:В любой момент времени спрос на каких то спецов по разным причинам выше, и у недалёких начинается звёздная болезнь, это уже прошли в прошлые годы финансисты, это когда то пройдет и у ИТ в Украине
Я не вижу здесь звездной болезни, есть реальный уровень зарплат программеров на СЕГОДНЯ, просто сейчас такая ситуация, это не их вина Может быть завтра все будет по-другому, никто не спорит. И никто этим не кичится и не пишет что-то типа "все девочки мечтают залететь от программера".
Поверьте, немало именно кичится
где-то может и программеры кичатся, не спорю, но здесь на форуме кичится пока только один сантехник.
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Vlad442 написав:Если уж вкладываться в ВО, то получать фундаментальные знания, которые не устареют со временем. Я бы советовал ребенку, у которого есть склонность к умственной деятельности, учиться на физфаке или химфаке.
Какие по-вашему виднеются перспективы для физиков/химиков в Украине скажем через 5 лет, когда чадо закончит универ? Сколько и главное где они смогут зарабатывать в нашей стране?
Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо. В нашей стране или не в нашей - законы физики везде одинаковые. Не войдет в эти 20%, будет очередной менеджер с ВО, набивающий экселевские таблички. Идея была в другом, в том, что фундаментальные знания химии, например, дают шанс, а тепловозостроения, нет. Я не говорю уже про профессии, где вообще не очень понятно, чему учили 5 лет. Неужели нужно ВО, чтобы быть учителем в школе? Может достаточно курсов?
Не хочу обсуждать эту тему, вижу много программистов которые к 40 годам никем не стали, с осанкой знаклом "?", ур** толстой и кривоногой женой, и кучкой дефектных спиногрызов родившихся от дефектных сперматозоидов зажатых в тиски сидящей работой
Фигню какую-то пишете. У меня сестра замужем за программистом. Полмира объездили, сестра красавица (работает в той же компании), муж красавец, осанка у всех хорошая, 2 раза в неделю - в спортлайфе. Неувязочка:)
Vlad442 написав:После кризиса доткомов престижность IT-шников на Западе сильно уменьшилась. Плюс аутсорс, плюс индийцы.
тем не менее работа пока есть. и даже с учетом индийцев всем хватает.
Vlad442 написав:То, что вы пишите, что сантехнику нужен немецкий, так и айтишнику без английского не подняться выше уровня 8-12 тыс гривен в месяц в каком-нибудь Облэнерго.
Да, но есть но... айтишник без английского - это как бы сказать... это как бы и есть "кампутерщики". Ну в общем я не об этих IT-шниках говорю. Эти конечно зарабатывают много меньше сантехников. ну так кто им виноват. Среди нормальных IT-шников, работающих на иностранных заказчиков, примерно 95% знают инглиш как минимум на уровне Intermediate, т.е. способны общаться, т.к. это основное требование при приеме на работу. остальные 5% как минимум могут что-то бекать/мекать в рамках работы. Среди большинства граждан, я сомневаюсь что у нас есть сколько нибудь сантехников со знанием немецкого. Т.е. разница в том, что средний айтишник уже знает инглиш на каком-то сносном уровне, а сантехнику еще нужно изучить этот самый немецкий.
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