Додано: Суб 28 лип, 2018 14:14

Vlad442 написав: После кризиса доткомов престижность IT-шников на Западе сильно уменьшилась. Плюс аутсорс, плюс индийцы. После кризиса доткомов престижность IT-шников на Западе сильно уменьшилась. Плюс аутсорс, плюс индийцы.

Vlad442 написав: То, что вы пишите, что сантехнику нужен немецкий, так и айтишнику без английского не подняться выше уровня 8-12 тыс гривен в месяц в каком-нибудь Облэнерго. То, что вы пишите, что сантехнику нужен немецкий, так и айтишнику без английского не подняться выше уровня 8-12 тыс гривен в месяц в каком-нибудь Облэнерго.

тем не менее работа пока есть.и даже с учетом индийцев всем хватает.Да, но есть но...айтишник без английского - это как бы сказать... это как бы и есть "кампутерщики".Ну в общем я не об этих IT-шниках говорю. Эти конечно зарабатывают много меньше сантехников. ну так кто им виноват.Среди нормальных IT-шников, работающих на иностранных заказчиков, примерно 95% знают инглиш как минимум на уровне Intermediate, т.е. способны общаться, т.к. это основное требование при приеме на работу. остальные 5% как минимум могут что-то бекать/мекать в рамках работы.Среди большинства граждан, я сомневаюсь что у нас есть сколько нибудь сантехников со знанием немецкого.Т.е. разница в том, что средний айтишник уже знает инглиш на каком-то сносном уровне, а сантехнику еще нужно изучить этот самый немецкий.