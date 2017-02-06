RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17121713171417151716>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:48

  ihorkyiv написав:Жирну крапку у поточних дебатах щодо грошовитих професій і занять поставив Кінг на попередній сторінці:"Больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли". Раджу усім учасникам форуму занотувати цей вислів у власних мізках, якщо, навчаючись у совкових ВНЗ, не читали класиків марксизму.

Здесь был вопрос не в том, кто зарабатывает больше всех, а в том, что чел бросил программерство ради того, чтобы стать сантехником, и пытается это выдать за успех. Хотя в УКРАИНЕ сантехники зарабатывают явно меньше программеров. В чем тут успех, я искренне не понимаю.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 486
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Через 20 лет ИИ может взять на себя создание и оптимизацию приложений и в IT останется кучка профи и постановщики задач.

Абсолютно тоже самое говорили 20 лет назад, что мол через 20 лет все будет написано и программерам работы не будет :)
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 486
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:53

  ihorkyiv написав:Жирну крапку у поточних дебатах щодо грошовитих професій і занять поставив Кінг на попередній сторінці:"Больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли". Раджу усім учасникам форуму занотувати цей вислів у власних мізках, якщо, навчаючись у совкових ВНЗ, не читали класиків марксизму.

Тогда ленлорд это вершина эволюционной цепочки.

На самом деле больше всех зарабатывают (и не только в денежном виде) те, кто более полезен обществу.
Vlad442
 
Повідомлень: 4596
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:56

  Vlad442 написав:Если уж вкладываться в ВО, то получать фундаментальные знания, которые не устареют со временем. Я бы советовал ребенку, у которого есть склонность к умственной деятельности, учиться на физфаке или химфаке.

Какие по-вашему виднеются перспективы для физиков/химиков в Украине скажем через 5 лет, когда чадо закончит универ? Сколько и главное где они смогут зарабатывать в нашей стране?
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 486
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

deniska написав:
  Faceless написав:В любой момент времени спрос на каких то спецов по разным причинам выше, и у недалёких начинается звёздная болезнь, это уже прошли в прошлые годы финансисты, это когда то пройдет и у ИТ в Украине

Я не вижу здесь звездной болезни, есть реальный уровень зарплат программеров на СЕГОДНЯ, просто сейчас такая ситуация, это не их вина :) Может быть завтра все будет по-другому, никто не спорит. И никто этим не кичится и не пишет что-то типа "все девочки мечтают залететь от программера".
Поверьте, немало именно кичится
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21375
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 4739 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:00

  deniska написав:
  Vlad442 написав:Через 20 лет ИИ может взять на себя создание и оптимизацию приложений и в IT останется кучка профи и постановщики задач.

Абсолютно тоже самое говорили 20 лет назад, что мол через 20 лет все будет написано и программерам работы не будет :)

Если интересоваться историей, то можно увидеть, что в каждой области было "золотое время". В 20-60 очень престижно было быть инженером-механиком, в 50-80 инженером-электронщиком, 80-2000 компьютерщиком. После кризиса доткомов престижность IT-шников на Западе сильно уменьшилась. Плюс аутсорс, плюс индийцы.

То, что вы пишите, что сантехнику нужен немецкий, так и айтишнику без английского не подняться выше уровня 8-12 тыс гривен в месяц в каком-нибудь Облэнерго.
Vlad442
 
Повідомлень: 4596
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:01

  Faceless написав:
deniska написав:
  Faceless написав:В любой момент времени спрос на каких то спецов по разным причинам выше, и у недалёких начинается звёздная болезнь, это уже прошли в прошлые годы финансисты, это когда то пройдет и у ИТ в Украине

Я не вижу здесь звездной болезни, есть реальный уровень зарплат программеров на СЕГОДНЯ, просто сейчас такая ситуация, это не их вина :) Может быть завтра все будет по-другому, никто не спорит. И никто этим не кичится и не пишет что-то типа "все девочки мечтают залететь от программера".
Поверьте, немало именно кичится

где-то может и программеры кичатся, не спорю, но здесь на форуме кичится пока только один сантехник.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 486
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:05

  deniska написав:
  Vlad442 написав:Если уж вкладываться в ВО, то получать фундаментальные знания, которые не устареют со временем. Я бы советовал ребенку, у которого есть склонность к умственной деятельности, учиться на физфаке или химфаке.

Какие по-вашему виднеются перспективы для физиков/химиков в Украине скажем через 5 лет, когда чадо закончит универ? Сколько и главное где они смогут зарабатывать в нашей стране?

Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо. В нашей стране или не в нашей - законы физики везде одинаковые. Не войдет в эти 20%, будет очередной менеджер с ВО, набивающий экселевские таблички.
Идея была в другом, в том, что фундаментальные знания химии, например, дают шанс, а тепловозостроения, нет. Я не говорю уже про профессии, где вообще не очень понятно, чему учили 5 лет. Неужели нужно ВО, чтобы быть учителем в школе? Может достаточно курсов?
Vlad442
 
Повідомлень: 4596
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:07

Zebra
Не хочу обсуждать эту тему, вижу много программистов которые к 40 годам никем не стали, с осанкой знаклом "?", ур** толстой и кривоногой женой, и кучкой дефектных спиногрызов родившихся от дефектных сперматозоидов зажатых в тиски сидящей работой
Фигню какую-то пишете. У меня сестра замужем за программистом. Полмира объездили, сестра красавица (работает в той же компании), муж красавец, осанка у всех хорошая, 2 раза в неделю - в спортлайфе. Неувязочка:)
Alex3
 
Повідомлень: 313
З нами з: 24.01.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:14

  Vlad442 написав:После кризиса доткомов престижность IT-шников на Западе сильно уменьшилась. Плюс аутсорс, плюс индийцы.

тем не менее работа пока есть.
и даже с учетом индийцев всем хватает.
  Vlad442 написав:То, что вы пишите, что сантехнику нужен немецкий, так и айтишнику без английского не подняться выше уровня 8-12 тыс гривен в месяц в каком-нибудь Облэнерго.

Да, но есть но...
айтишник без английского - это как бы сказать... это как бы и есть "кампутерщики".
Ну в общем я не об этих IT-шниках говорю. Эти конечно зарабатывают много меньше сантехников. ну так кто им виноват.
Среди нормальных IT-шников, работающих на иностранных заказчиков, примерно 95% знают инглиш как минимум на уровне Intermediate, т.е. способны общаться, т.к. это основное требование при приеме на работу. остальные 5% как минимум могут что-то бекать/мекать в рамках работы.
Среди большинства граждан, я сомневаюсь что у нас есть сколько нибудь сантехников со знанием немецкого.
Т.е. разница в том, что средний айтишник уже знает инглиш на каком-то сносном уровне, а сантехнику еще нужно изучить этот самый немецкий.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 486
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17121713171417151716>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1098, 1099, 1100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10992 2001026
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лип, 2018 14:14
Vlad442
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86926
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25250
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13086)
28.07.2018 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.