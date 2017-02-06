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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1713171417151716>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:18

  Vlad442 написав:Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо.

ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.
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deniska
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:19

  Vlad442 написав:Идея была в другом, в том, что фундаментальные знания химии, например, дают шанс, а тепловозостроения, нет. Я не говорю уже про профессии, где вообще не очень понятно, чему учили 5 лет. Неужели нужно ВО, чтобы быть учителем в школе? Может достаточно курсов?

Вы моделируете ситуацию, когда человек после вуза погрузился в спячку на 20 лет, а потом вышел в мир - а технологии уже изменились. С таким подходом любая профессия устареет. Нужно вращаться в профессиональном кругу, следить за изменениями в отрасли, развиваться. Поверьте, и через 20, и через 50 лет будут нужны тепловозы. Фундаментальная наука, имхо, для относительно узкого круга людей.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:20

  deniska написав:
  Vlad442 написав:Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо.

ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.

ОК. В каких тогда науках имеет смысл получать ВО в Украине?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:22

  Alex3 написав:Zebra
Не хочу обсуждать эту тему, вижу много программистов которые к 40 годам никем не стали, с осанкой знаклом "?", ур** толстой и кривоногой женой, и кучкой дефектных спиногрызов родившихся от дефектных сперматозоидов зажатых в тиски сидящей работой
Фигню какую-то пишете. У меня сестра замужем за программистом. Полмира объездили, сестра красавица (работает в той же компании), муж красавец, осанка у всех хорошая, 2 раза в неделю - в спортлайфе. Неувязочка:)

Я так понял, что зебра имел ввиду программеров из всяких госконтор, сидящих на минималке и не знающих инглиша от слова вообще. А не IT-шников из IT-компаний. Тогда да, ясно откуда такой образ "программиста", и ясно, почему он сам бросил эту дерьмовую профессию :)
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:23

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Жирну крапку у поточних дебатах щодо грошовитих професій і занять поставив Кінг на попередній сторінці:"Больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли". Раджу усім учасникам форуму занотувати цей вислів у власних мізках, якщо, навчаючись у совкових ВНЗ, не читали класиків марксизму.

Тогда ленлорд это вершина эволюционной цепочки.

На самом деле больше всех зарабатывают (и не только в денежном виде) те, кто более полезен обществу.



Лендлорд - це лише банальний учасник економічних взаємин у соціумі, такий самий трудар як сантехнік, ІТшник, юрист або лікар тощо. Він, як й усі фахівці, лишень надає послуги. А ось Той, хто у будь-який спосіб примусить загал фахівців віддавати Йому частину заробленого, і має високий шанс посісти найвищий щабель в економічній ієрархії. Щодо користі для суспільства, то український снайпер у степах Донбасу із зарплатою у 15-20 тисяч грн. на певному етапі історичного розвитку держави-нації має вищу користь, ніж економіст-юрист-сантехніх із захмарним для цього військового доходом.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:25

quote="4417378:deniska"
  Zebra написав:
  UA написав:
  Zebra написав:Скоро такие ребята в стране с армией пенсионеров и недостатком рабочих рук в следствие демографической ямы 90-х будут на вес золота. Это вам не в офисе планктонить и в потолок плевать.

Не скоро, а уже. Демографическая яма усугубилась маразмом в выборе будущей профессии.
Представляете монтажника плинтуса с дипломом " Международная экономика"? А большинство училось на платной основе. Родители во всем себе отказывали... и нах. в одной стране 600 000 международных экономистов?

Я вас понимаю, сам на программиста выучился, пару лет поработал и понял, что профессия дерьмо.

Накупил сантехнического инструмента и в свободное от дел время, как хобби кладу плитку, паяю полипропилен, кручу резьбовые фитинги и много всего остального.

Чтоб войти в этот бизнес нужно сначала самому побыть тем кого собираешься нанимать.

Спасибо, посмешили. Эй, программеры, бросайте свое дерьмовое ремесло и айда в монтажники/плиточники! Даже если взять как тут выше писали - 4500/2чел/9часов=250грн в час. умножим на стандартное количество в 160 часов в месяц = 40 тыс. грн. да, неплохо, согласен.
Это примерно 1500$, если там действительно полная загрузка. Нормальный программист в Украине зарабатывает в среднем 3500$ или 22$/час - ну полное дерьмо :) (Хотя диапазон заработков у ИТ-шников конечно больший - от 1700 и где-то до 5000) Конечно планктонить в офисе не так интересно, как "кладу плитку, паяю полипропилен, кручу резьбовые фитинги и много всего остального.", тут даже не о чем говорить :)
======
вище писали, що Мольвіни перед сантєхніками тєкуть і роздвігають ноги без вагань
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Нужно вращаться в профессиональном кругу, следить за изменениями в отрасли, развиваться. Поверьте, и через 20, и через 50 лет будут нужны тепловозы.

Для того, чтобы вращаться в профессиональном кругу, нужен этот круг и работа по специальности. В области физики можно это делать в Украине, в тепловозостроении нет.
С физики всегда можно мигрировать в ракето или авиастроение, с тепловозов нет.
Фундаментальные знания это база, фундамент, на котором можно построить все, что угодно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:25

  Vlad442 написав:
  deniska написав:
  Vlad442 написав:Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо.

ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.

ОК. В каких тогда науках имеет смысл получать ВО в Украине?

Дело в том, что на сегодня я лично вообще не вижу смысла получать ВО в Украине. Дорого и глупо. Думаю, намного лучше ехать учиться в ту же Польшу, там на выходе с универа будет уже сразу открыт рынок труда ЕС + будешь знать как минимум польский, как максимум инглиш + полиш.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:28

  deniska написав:
  kingkongovets написав:10 лет назад точно так же гнули пальцы банковские работники)
а чуть раньше - юристы
о доходах хороших врачей лень даже говорить

все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь :lol: :lol: :lol:

дик масони- вольне братство,
ботани - ойтішнікі даже не можуть создать профсоюз свій шоп бороцца в галєрним рабством
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:30

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:Нужно вращаться в профессиональном кругу, следить за изменениями в отрасли, развиваться. Поверьте, и через 20, и через 50 лет будут нужны тепловозы.

Для того, чтобы вращаться в профессиональном кругу, нужен этот круг и работа по специальности. В области физики можно это делать в Украине, в тепловозостроении нет.
С физики всегда можно мигрировать в ракето или авиастроение, с тепловозов нет.
Фундаментальные знания это база, фундамент, на котором можно построить все, что угодно.

Вращаться в Украине можно и в физике и в тепловозостроении и в ракетостроении, работы куча, вопрос в том, какая зарплата? И можно ли ДОСТОЙНО жить на зарплату теплово/авиа/ракето-зостроителя или физика/химика в нашей стране?
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
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