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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:18
Vlad442 написав:
Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо.
ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 14:19
Vlad442 написав:
Идея была в другом, в том, что фундаментальные знания химии, например, дают шанс, а тепловозостроения, нет. Я не говорю уже про профессии, где вообще не очень понятно, чему учили 5 лет. Неужели нужно ВО, чтобы быть учителем в школе? Может достаточно курсов?
Вы моделируете ситуацию, когда человек после вуза погрузился в спячку на 20 лет, а потом вышел в мир - а технологии уже изменились. С таким подходом любая профессия устареет. Нужно вращаться в профессиональном кругу, следить за изменениями в отрасли, развиваться. Поверьте, и через 20, и через 50 лет будут нужны тепловозы. Фундаментальная наука, имхо, для относительно узкого круга людей.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 14:20
deniska написав: Vlad442 написав:
Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо.
ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.
ОК. В каких тогда науках имеет смысл получать ВО в Украине?
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Додано: Суб 28 лип, 2018 14:22
Alex3 написав:Zebra
Не хочу обсуждать эту тему, вижу много программистов которые к 40 годам никем не стали, с осанкой знаклом "?", ур** толстой и кривоногой женой, и кучкой дефектных спиногрызов родившихся от дефектных сперматозоидов зажатых в тиски сидящей работой
Фигню какую-то пишете. У меня сестра замужем за программистом. Полмира объездили, сестра красавица (работает в той же компании), муж красавец, осанка у всех хорошая, 2 раза в неделю - в спортлайфе. Неувязочка:)
Я так понял, что зебра имел ввиду программеров из всяких госконтор, сидящих на минималке и не знающих инглиша от слова вообще. А не IT-шников из IT-компаний. Тогда да, ясно откуда такой образ "программиста", и ясно, почему он сам бросил эту дерьмовую профессию
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Додано: Суб 28 лип, 2018 14:23
Vlad442 написав: ihorkyiv написав:
Жирну крапку у поточних дебатах щодо грошовитих професій і занять поставив Кінг на попередній сторінці:"Больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли". Раджу усім учасникам форуму занотувати цей вислів у власних мізках, якщо, навчаючись у совкових ВНЗ, не читали класиків марксизму.
Тогда ленлорд это вершина эволюционной цепочки.
На самом деле больше всех зарабатывают (и не только в денежном виде) те, кто более полезен обществу.
Лендлорд - це лише банальний учасник економічних взаємин у соціумі, такий самий трудар як сантехнік, ІТшник, юрист або лікар тощо. Він, як й усі фахівці, лишень надає послуги. А ось Той, хто у будь-який спосіб примусить загал фахівців віддавати Йому частину заробленого, і має високий шанс посісти найвищий щабель в економічній ієрархії. Щодо користі для суспільства, то український снайпер у степах Донбасу із зарплатою у 15-20 тисяч грн. на певному етапі історичного розвитку держави-нації має вищу користь, ніж економіст-юрист-сантехніх із захмарним для цього військового доходом.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 14:25
quote="4417378:deniska"
Zebra написав: UA написав: Zebra написав:
Скоро такие ребята в стране с армией пенсионеров и недостатком рабочих рук в следствие демографической ямы 90-х будут на вес золота. Это вам не в офисе планктонить и в потолок плевать.
Не скоро, а уже. Демографическая яма усугубилась маразмом в выборе будущей профессии.
Представляете монтажника плинтуса с дипломом " Международная экономика"? А большинство училось на платной основе. Родители во всем себе отказывали... и нах. в одной стране 600 000 международных экономистов?
Я вас понимаю, сам на программиста выучился, пару лет поработал и понял, что профессия дерьмо.
Накупил сантехнического инструмента и в свободное от дел время, как хобби кладу плитку, паяю полипропилен, кручу резьбовые фитинги и много всего остального.
Чтоб войти в этот бизнес нужно сначала самому побыть тем кого собираешься нанимать.
Спасибо, посмешили. Эй, программеры, бросайте свое дерьмовое ремесло и айда в монтажники/плиточники! Даже если взять как тут выше писали - 4500/2чел/9часов=250грн в час. умножим на стандартное количество в 160 часов в месяц = 40 тыс. грн. да, неплохо, согласен.
Это примерно 1500$, если там действительно полная загрузка. Нормальный программист в Украине зарабатывает в среднем 3500$ или 22$/час - ну полное дерьмо
(Хотя диапазон заработков у ИТ-шников конечно больший - от 1700 и где-то до 5000) Конечно планктонить в офисе не так интересно, как "кладу плитку, паяю полипропилен, кручу резьбовые фитинги и много всего остального.", тут даже не о чем говорить
======
вище писали, що Мольвіни перед сантєхніками тєкуть і роздвігають ноги без вагань
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 14:25
Gastarbaiter написав:
Нужно вращаться в профессиональном кругу, следить за изменениями в отрасли, развиваться. Поверьте, и через 20, и через 50 лет будут нужны тепловозы.
Для того, чтобы вращаться в профессиональном кругу, нужен этот круг и работа по специальности. В области физики можно это делать в Украине, в тепловозостроении нет.
С физики всегда можно мигрировать в ракето или авиастроение, с тепловозов нет.
Фундаментальные знания это база, фундамент, на котором можно построить все, что угодно.
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Vlad442
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Додано: Суб 28 лип, 2018 14:25
Vlad442 написав: deniska написав: Vlad442 написав:
Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо.
ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.
ОК. В каких тогда науках имеет смысл получать ВО в Украине?
Дело в том, что на сегодня я лично вообще не вижу смысла получать ВО в Украине. Дорого и глупо. Думаю, намного лучше ехать учиться в ту же Польшу, там на выходе с универа будет уже сразу открыт рынок труда ЕС + будешь знать как минимум польский, как максимум инглиш + полиш.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 14:28
deniska написав: kingkongovets написав:
10 лет назад точно так же гнули пальцы банковские работники)
а чуть раньше - юристы
о доходах хороших врачей лень даже говорить
все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь
дик масони- вольне братство,
ботани - ойтішнікі даже не можуть создать профсоюз свій шоп бороцца в галєрним рабством
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 14:30
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Нужно вращаться в профессиональном кругу, следить за изменениями в отрасли, развиваться. Поверьте, и через 20, и через 50 лет будут нужны тепловозы.
Для того, чтобы вращаться в профессиональном кругу, нужен этот круг и работа по специальности. В области физики можно это делать в Украине, в тепловозостроении нет.
С физики всегда можно мигрировать в ракето или авиастроение, с тепловозов нет.
Фундаментальные знания это база, фундамент, на котором можно построить все, что угодно.
Вращаться в Украине можно и в физике и в тепловозостроении и в ракетостроении, работы куча, вопрос в том, какая зарплата? И можно ли ДОСТОЙНО жить на зарплату теплово/авиа/ракето-зостроителя или физика/химика в нашей стране?
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