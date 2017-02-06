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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1713171417151716

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:31

  kingkongovets написав:
  deniska написав:все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь :lol: :lol: :lol:


больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли

"зарабатують" от слова "раб",
а єсть понятіє "рента", димаю 99% на вєткє імєнно мєчтають о рентом доході от нєдвігі(капітала,зємлі..., може дажє і рабов...)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  deniska написав:Дело в том, что на сегодня я лично вообще не вижу смысла получать ВО в Украине. Дорого и глупо. Думаю, намного лучше ехать учиться в ту же Польшу, там на выходе с универа будет уже сразу открыт рынок труда ЕС + будешь знать как минимум польский, как максимум инглиш + полиш.

Мы даже не говорим где, мы говорим про что. Какие знания лучше получить, пока просиживаешь штаны 5 лет в университете. В Польше на какую специальность пойти учиться?

PS Для физика-химика открыт рынок труда всего мира, потому что наши ВУЗы не из последних, во-вторых смотрят на человека - достижения, публикации и т. п., а не на корочку.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 28 лип, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:34

  flyman написав:
  deniska написав:
  kingkongovets написав:10 лет назад точно так же гнули пальцы банковские работники)
а чуть раньше - юристы
о доходах хороших врачей лень даже говорить

все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь :lol: :lol: :lol:

дик масони- вольне братство,
ботани - ойтішнікі даже не можуть создать профсоюз свій шоп бороцца в галєрним рабством

IT-шники - ботаны и задроты, это не более, что старый стереотип :) И зачем профсоюз, если и так все гуд? Работы - море, зарплаты - норм. "Рабство" - да, тут ничего не поделаешь, приходится мириться :)
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:34

  deniska написав:
  Zebra написав:P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%. Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.

работал программером и в 22 года всего лишь жалкие 50куе? :)

в моі 22года прогер мог заработать 1000...20000 у.е за год,

з.і.
пошло врємя помєраться,
так давай виложим і возьмьом лінєйку/штангєльциркуль
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:38

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
  deniska написав:все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь :lol: :lol: :lol:


больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли

"зарабатують" от слова "раб",
а єсть понятіє "рента", димаю 99% на вєткє імєнно мєчтають о рентом доході от нєдвігі(капітала,зємлі..., може дажє і рабов...)

100%. Ясное дело, что мы тут все мечтаем о стабильном пассивном доходе :) а как иначе на пенсии жить-то...
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
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