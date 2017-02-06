Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
deniska написав:все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь
больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли
"зарабатують" от слова "раб", а єсть понятіє "рента", димаю 99% на вєткє імєнно мєчтають о рентом доході от нєдвігі(капітала,зємлі..., може дажє і рабов...)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
deniska написав:Дело в том, что на сегодня я лично вообще не вижу смысла получать ВО в Украине. Дорого и глупо. Думаю, намного лучше ехать учиться в ту же Польшу, там на выходе с универа будет уже сразу открыт рынок труда ЕС + будешь знать как минимум польский, как максимум инглиш + полиш.
Мы даже не говорим где, мы говорим про что. Какие знания лучше получить, пока просиживаешь штаны 5 лет в университете. В Польше на какую специальность пойти учиться?
PS Для физика-химика открыт рынок труда всего мира, потому что наши ВУЗы не из последних, во-вторых смотрят на человека - достижения, публикации и т. п., а не на корочку.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 28 лип, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%. Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.
работал программером и в 22 года всего лишь жалкие 50куе?
в моі 22года прогер мог заработать 1000...20000 у.е за год,
з.і. пошло врємя помєраться, так давай виложим і возьмьом лінєйку/штангєльциркуль
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
deniska написав:все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь
больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли
"зарабатують" от слова "раб", а єсть понятіє "рента", димаю 99% на вєткє імєнно мєчтають о рентом доході от нєдвігі(капітала,зємлі..., може дажє і рабов...)
100%. Ясное дело, что мы тут все мечтаем о стабильном пассивном доходе а как иначе на пенсии жить-то...
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Vlad442 написав:Для того, чтобы вращаться в профессиональном кругу, нужен этот круг и работа по специальности. В области физики можно это делать в Украине, в тепловозостроении нет. С физики всегда можно мигрировать в ракето или авиастроение, с тепловозов нет. Фундаментальные знания это база, фундамент, на котором можно построить все, что угодно.
С тепловозостроения можно с таким же успехом мигрировать на создание электропоездов, не? Но вообще стремно получать специализацию, которую сможешь реализовать лишь на 1-2 предприятиях в стране. Случится завтра какая-то "халепа" с Антоновым или Южным - и куда дальше идти авиа-/ ракетостроителю?
kingkongovets написав:10 лет назад точно так же гнули пальцы банковские работники) а чуть раньше - юристы о доходах хороших врачей лень даже говорить
все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь
На моменте IT-шники на коне за счет простого аутсорсинга. Сейчас у каждого украинца с прямыми руками открывается возможность работать сантехником в Мюнхене, поэтому монополия IT-шников на западные зарплаты заканчивается. С точки зрения перспективы, как профессия на 40 лет вперед, у IT тоже не все радужно. Сейчас это быстро развивающаяся область, но даже сейчас видна тенденция к стабилизации и упрощению. 20-30 лет назад сделать что-то с нуля на С++ это было не для всех, сейчас клепать простенькие приложения в Android SDK может даже домохозяйка. Через 20 лет ИИ может взять на себя создание и оптимизацию приложений и в IT останется кучка профи и постановщики задач. Если уж вкладываться в ВО, то получать фундаментальные знания, которые не устареют со временем. Я бы советовал ребенку, у которого есть склонность к умственной деятельности, учиться на физфаке или химфаке.
Влад, одне но в Монахені тобі надо виложить от 1Койро за кавалірку, і довго-довго ходить на просмотри і принести кучу справок і флюрографію, а тут за кілька з.п можна взять цоколь в Ірпені/Бучі і ложить прибор на лендлордів. А по удальонці робить сантєхніком не получіться.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:Мы даже не говорим где, мы говорим про что. Какие знания лучше получить, пока просиживаешь штаны 5 лет в университете. В Польше на какую специальность пойти учиться?
PS Для физика-химика открыт рынок труда всего мира, потому что наши ВУЗы не из последних, во-вторых смотрят на человека - достижения, публикации и т. п., а не на корочку.
Рынок труда всего мира открыт для экономиста/бухгалтера. Врач - можно, но требуется подтверждение диплома при переезде (зачастую долго и дорого). Агросектор - тоже, думаю, везде и всегда будет востребован.