Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
deniska написав:Дело в том, что на сегодня я лично вообще не вижу смысла получать ВО в Украине. Дорого и глупо. Думаю, намного лучше ехать учиться в ту же Польшу, там на выходе с универа будет уже сразу открыт рынок труда ЕС + будешь знать как минимум польский, как максимум инглиш + полиш.
Мы даже не говорим где, мы говорим про что. Какие знания лучше получить, пока просиживаешь штаны 5 лет в университете. В Польше на какую специальность пойти учиться?
Здесь будущему студенту важно ответить для себя на вопрос - где ты планируешь строить свою жизнь? Если в Украине - то на сегодня это IT. Если не в Украине а в любой развитой стране - тогда выбираешь специальность по ДУШЕ, т.к. расслоение общества в развитых странах не такое большое как в развивающихся странах, типа Украины. В развитой стране, как правильно тут многие заметили, водитель автобуса к примеру зарабатывает не в несколько раз меньше ИТ-шника, а всего лишь немного меньше. Именно поэтому многие люди валят в развитые страны - чтобы у их детей был ВЫБОР специальности, не потому что "это IT и только тут я могу достойно заработать", а потому что любая специальность даст возможность более менее достойно жить.
Vlad442 написав:PS Для физика-химика открыт рынок труда всего мира, потому что наши ВУЗы не из последних, во-вторых смотрят на человека - достижения, публикации и т. п., а не на корочку.
Выше написал, важен вопрос, где планируешь жить - если в Украине - то физик/химик - бесполезная трата 5 лет своей жизни, ИМХО.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Zebra написав:P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%. Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.
работал программером и в 22 года всего лишь жалкие 50куе?
в моі 22года прогер мог заработать 1000...20000 у.е за год, з.і. пошло врємя помєраться, так давай виложим і возьмьом лінєйку/штангєльциркуль
в каком это было году если не секрет? даже при 20к в год - 50куе нужно было собирать 2.5 года, это без учета трат на жизнь. т.е. начать он должен был в 22-2.5=19.5 лет. но с учетом трат на жизнь, ну как минимум года три откладывал, т.е. начал в 19. и в 19 лет он уже зарабатывал 20к/12=1.7куе в месяц? не очень правдоподобно звучит, честно. но все могло быть. хотя опять же, если была з/п 1.7куе/месяц, нахрена было бросать "програмерство" и идти в сантехники?
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Vlad442 написав:Для того, чтобы вращаться в профессиональном кругу, нужен этот круг и работа по специальности. В области физики можно это делать в Украине, в тепловозостроении нет. С физики всегда можно мигрировать в ракето или авиастроение, с тепловозов нет. Фундаментальные знания это база, фундамент, на котором можно построить все, что угодно.
С тепловозостроения можно с таким же успехом мигрировать на создание электропоездов, не? Но вообще стремно получать специализацию, которую сможешь реализовать лишь на 1-2 предприятиях в стране. Случится завтра какая-то "халепа" с Антоновым или Южным - и куда дальше идти авиа-/ ракетостроителю?
А сколько там сейчас платят среднему инженеру, на "Антонове" или "Южном", есть информация? Достойно? Я просто не в курсе.
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Vlad442 написав:Мы даже не говорим где, мы говорим про что. Какие знания лучше получить, пока просиживаешь штаны 5 лет в университете. В Польше на какую специальность пойти учиться? PS Для физика-химика открыт рынок труда всего мира, потому что наши ВУЗы не из последних, во-вторых смотрят на человека - достижения, публикации и т. п., а не на корочку.
Рынок труда всего мира открыт для экономиста/бухгалтера. Врач - можно, но требуется подтверждение диплома при переезде (зачастую долго и дорого). Агросектор - тоже, думаю, везде и всегда будет востребован.
Ребят, на самом деле в 2018м году рынок труда всего мира открыт для кого угодно, специальность не так важна, больше важно желание и способность оторвать свою ж*** от насиженного места и уехать в чужую страну. Но чтобы уехать, нужно выйти из зоны комфорта, т.к. переезд в другую страну это всегда стресс, а так же нужно желание учиться, в том числе языкам. На это способны далеко не все, точнее способны все, но далеко не все готовы прилагать такие усилия.
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Gastarbaiter написав:Рынок труда всего мира открыт для экономиста/бухгалтера. Врач - можно, но требуется подтверждение диплома при переезде (зачастую долго и дорого). Агросектор - тоже, думаю, везде и всегда будет востребован.
Наоборот, юрист/экономист/бухгалтер это специальности привязанные к нашему законодательству, плану счетов и т. п. Что такое экономист - просто экономист я вообще за профессию не считаю. Какие фундаментальные знания есть у экономиста? Хронометраж рабочего времени. Или основы маркетинга? Врач - проще застрелиться, чем подтвердить диплом. По крайней мере в Америке. Агросектор тоже никак. Кто доверит сотни гектаров выпускнику занюханного ВУЗа из украинской провинции? Да, агроном хорошо зарабатывает, но их круг узок и попасть туда это скорей связи чем ум тут, а там нашим выпускникам без опыта вообще никак.
Loft написав:По умному дому. Как раз вникаю в суть и планирую для себя.Штууа must have и это будущее, которое будет у всех.
Пример 1, сценарий: датчик закрытия окна, датчик температуры и ик датчик на включение кондишина. Итого, закрываем окно и если при этом температура в комнате выше например 25 градусов включается кондишин.
Пример 2: датчик движения, датчик влажности и умный увлажнитель. Если влажность упала и в комнате кто то есть - включается увлажнитель.
Пример 3 (безопасность): вряд-ли домушники лезут, предварительно не позвонив и не убедившись в том, что никого нет дома. Ставим в режиме сигнализации (когда ушли из дома) что при звонке включается аудио разговора, топота и т.п (зависит от креатива), включается свети т.п, т.е имитируется жизнь в квартире. При этом принимаем видео сигнал о том, кто звонит и даже отвечаем ему что "взрослых нет до а, я сам малыш в квартире"...
Вообщем полет фантазии безграничен. Смотрел железо от Xiaomi - крутое, но софт пока на китайском. Отечественное решение от УкрБуда (clap.ua) в розницу обещают продавать не раньше 19 года, хотя в своих домах УкрБуда обещает ставить уже в 2018...
И стоимость ремонта плавно приближается к 1куе за метр.
Gastarbaiter написав:Рынок труда всего мира открыт для экономиста/бухгалтера. Врач - можно, но требуется подтверждение диплома при переезде (зачастую долго и дорого). Агросектор - тоже, думаю, везде и всегда будет востребован.
Наоборот, юрист/экономист/бухгалтер это специальности привязанные к нашему законодательству, плану счетов и т. п. Что такое экономист - просто экономист я вообще за профессию не считаю. Какие фундаментальные знания есть у экономиста? Хронометраж рабочего времени. Или основы маркетинга? Врач - проще застрелиться, чем подтвердить диплом. По крайней мере в Америке. Агросектор тоже никак. Кто доверит сотни гектаров выпускнику занюханного ВУЗа из украинской провинции? Да, агроном хорошо зарабатывает, но их круг узок и попасть туда это скорей связи чем ум тут, а там нашим выпускникам без опыта вообще никак.
Насчет врачей слышал, что буквально с недавнего времени в той же Польше вроде как стало намного проще устроиться с украинскими дипломами.
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Zebra написав:P.S. Программистом я был хорошим, свои первые $50к заработал в 22 года. И тогда же влошился в недвигу. Девелоперы меня поимели в 2007 году примерно на 50%. Важно не то чем ты занимаешься, а то как умеешь крутить бабло разбираясь в теме.
работал программером и в 22 года всего лишь жалкие 50куе?
Vlad442 написав:Наоборот, юрист/экономист/бухгалтер это специальности привязанные к нашему законодательству, плану счетов и т. п. Что такое экономист - просто экономист я вообще за профессию не считаю. Какие фундаментальные знания есть у экономиста? Хронометраж рабочего времени. Или основы маркетинга?
За юриста я ничего не говорил. Тоже считаю эту специальность достаточно жестко привязанной к конкретной стране. Экономист. Ну, экономика - она везде экономика. Нормальный экономист способен проводить анализ деятельности предприятия, выявлять "узкие" места, работать над оптимизацией затрат. Во всем мире это востребовано. Мы сейчас не говорим об "экономистах" на гос. предприятиях, вся работа которых зачастую сводится к перебиванию цифр с бумажки в компьютер. Бухгалтер. Опять же, не говорим о "совковых" бухгалтерах, у которых единственной задачей было составление налоговой отчетности, а в учете полный хаос. Сейчас в Украине бухгалтерия работает по МСФО. Со знанием МСФО и английским вас с радостью примут где угодно: от Великобритании до Сингапура.