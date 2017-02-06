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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1716171717181719>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:21

  Vlad442 написав:
  deniska написав:Ребят, на самом деле в 2018м году рынок труда всего мира открыт для кого угодно, специальность не так важна

В этом и смысл дискуссии, что, если работать по специальности, то не для кого угодно. Простые физические работы и профи в определенных областях.

Если по специальности, то единственная проблема - это знание именно местного языка, т.к. английский не позволит работать к примеру водителем автобуса в Германии - нужен обязательно немецкий. К примеру есть спец по теплоснабжению, и в той же Польше есть работа по его специальности, но он не знает польского, все, других препятствий нет.
В этом и есть разница между Украиной и развитыми странами. Здесь достойно жить можно лишь работая в определенных сферах. там - любая специальность даст возможность жить достойно. Для украинцев единственное препятствие - знание местного языка страны, куда собираешься.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:29

  deniska написав:
  Vlad442 написав:Если уж вкладываться в ВО, то получать фундаментальные знания, которые не устареют со временем. Я бы советовал ребенку, у которого есть склонность к умственной деятельности, учиться на физфаке или химфаке.

Какие по-вашему виднеются перспективы для физиков/химиков в Украине скажем через 5 лет, когда чадо закончит универ? Сколько и главное где они смогут зарабатывать в нашей стране?

очень хорошие перспективы
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:30

  deniska написав:
  Vlad442 написав:
  deniska написав:Ребят, на самом деле в 2018м году рынок труда всего мира открыт для кого угодно, специальность не так важна

В этом и смысл дискуссии, что, если работать по специальности, то не для кого угодно. Простые физические работы и профи в определенных областях.

Если по специальности, то единственная проблема - это знание именно местного языка, т.к. английский не позволит работать к примеру водителем автобуса в Германии - нужен обязательно немецкий. К примеру есть спец по теплоснабжению, и в той же Польше есть работа по его специальности, но он не знает польского, все, других препятствий нет.
В этом и есть разница между Украиной и развитыми странами. Здесь достойно жить можно лишь работая в определенных сферах. там - любая специальность даст возможность жить достойно. Для украинцев единственное препятствие - знание местного языка страны, куда собираешься.

О_О
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  deniska написав:
  Vlad442 написав:Если уж вкладываться в ВО, то получать фундаментальные знания, которые не устареют со временем. Я бы советовал ребенку, у которого есть склонность к умственной деятельности, учиться на физфаке или химфаке.

Какие по-вашему виднеются перспективы для физиков/химиков в Украине скажем через 5 лет, когда чадо закончит универ? Сколько и главное где они смогут зарабатывать в нашей стране?

очень хорошие перспективы

а чуть подробнее можно?
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:33

  deniska написав:
  Vlad442 написав:Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо.

ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.

зарплата для выпускника 20 000+ со старта на фармаке или дарнице
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:35

  flyman написав:
  deniska написав:там - любая специальность даст возможность жить достойно. Для украинцев единственное препятствие - знание местного языка страны, куда собираешься.

О_О

а что удивительного? разве в той же Польше/Германии/Америке есть ситуация, когда чел окончил универ, получил специальность, и пошел работать продавцом или грузчиком, потому что не нашел работу по специальности? Я о таком не слышал.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:41

  deniska написав:
  flyman написав:
  deniska написав:там - любая специальность даст возможность жить достойно. Для украинцев единственное препятствие - знание местного языка страны, куда собираешься.

О_О

а что удивительного? разве в той же Польше/Германии/Америке есть ситуация, когда чел окончил универ, получил специальность, и пошел работать продавцом или грузчиком, потому что не нашел работу по специальности? Я о таком не слышал.

так
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:46

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Мы даже не говорим где, мы говорим про что. Какие знания лучше получить, пока просиживаешь штаны 5 лет в университете. В Польше на какую специальность пойти учиться?

PS Для физика-химика открыт рынок труда всего мира, потому что наши ВУЗы не из последних, во-вторых смотрят на человека - достижения, публикации и т. п., а не на корочку.

Рынок труда всего мира открыт для экономиста/бухгалтера. Врач - можно, но требуется подтверждение диплома при переезде (зачастую долго и дорого).
Агросектор - тоже, думаю, везде и всегда будет востребован.

индия это не только аутсорс програменров но и аутсорс бухгалтеров
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:49

  Оранжевый-хит сезона написав:
  deniska написав:
  Vlad442 написав:Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо.

ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.

зарплата для выпускника 20 000+ со старта на фармаке или дарнице

Если так - отлично. Не знал. Значит молодые химики/физики тоже могут жить достойно в Украине.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:00

  deniska написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  deniska написав:ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.

зарплата для выпускника 20 000+ со старта на фармаке или дарнице

Если так - отлично. Не знал. Значит молодые химики/физики тоже могут жить достойно в Украине.

Они везде могут жить достойно. Например в США получая стипендию долларов 700 в месяц учась на химика в Толидо штат Огайо. Да, даже если он из Украины.
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