больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли



и вот как это выглядит в цифрах:



«Давайте продолжим. Вот десятка богатейших людей мира в 2018 году https://www.forbes.com/billionaires/lis ... ion:static



Безос (54), Гейтс(62), Арно(69), Цукер(34), Слим(72), Кох(82), Кох(78), Эллисон(73) - 8 из них - технари. Баффет(87) - управленец и экономист, Ортега(81) - без высшего образования.



Можем взять вторую десятку.



Пейдж(45), Брин(44), Хуатэн(46), Амбани(61) - технари



Блумберг, 76 лет - управленец. Валтон, 70 лет - управленец, Валтон, 73 года - управленец, Валтон, 68 лет - экономист, Бетанкур-Маєрс - 65 лет, историк, Ма, 53 года - педагог, филолог



Специально писал возле каждого возраст. Все новые состояния были созданы технарями с помощью технологических компаний. Ма в данном случае, скорее исключение, подтверждающее правило.



Все остальные миллиардеры - как правило, это руководители и создатели компаний, которые существовали давно. Walmart создан в 1962 году, Berkshire Hathaway - в 1965, Zara в 1974 и т. д.



Многие комментаторы, защищая себя и свою профессию решили подсунуть ложную дилемму. Нет никакого противопоставления между гуманитариями и технарями. Все нужны и каждый делает свою работу.



Но! Если мы говорим о будущем, об увеличении ВВП, создании новых прорывных компаний, благосостоянии - то на данный момент и в перспективе лет 20 - это технологии и технари. Именно они будут зарабатывать деньги и создавать новые компании и новые технологии с миллиардными оборотами. Отгадайте, какое образование у Маска?



В таблицах приведено количество безработных и уровень доходов в Великобритании в зависимости от полученного образования. Выводы делайте сами. Если, конечно, умеете в цифры ))»



