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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1716171717181719

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли


и вот как это выглядит в цифрах:

«Давайте продолжим. Вот десятка богатейших людей мира в 2018 году https://www.forbes.com/billionaires/lis ... ion:static

Безос (54), Гейтс(62), Арно(69), Цукер(34), Слим(72), Кох(82), Кох(78), Эллисон(73) - 8 из них - технари. Баффет(87) - управленец и экономист, Ортега(81) - без высшего образования.

Можем взять вторую десятку.

Пейдж(45), Брин(44), Хуатэн(46), Амбани(61) - технари

Блумберг, 76 лет - управленец. Валтон, 70 лет - управленец, Валтон, 73 года - управленец, Валтон, 68 лет - экономист, Бетанкур-Маєрс - 65 лет, историк, Ма, 53 года - педагог, филолог

Специально писал возле каждого возраст. Все новые состояния были созданы технарями с помощью технологических компаний. Ма в данном случае, скорее исключение, подтверждающее правило.

Все остальные миллиардеры - как правило, это руководители и создатели компаний, которые существовали давно. Walmart создан в 1962 году, Berkshire Hathaway - в 1965, Zara в 1974 и т. д.

Многие комментаторы, защищая себя и свою профессию решили подсунуть ложную дилемму. Нет никакого противопоставления между гуманитариями и технарями. Все нужны и каждый делает свою работу.

Но! Если мы говорим о будущем, об увеличении ВВП, создании новых прорывных компаний, благосостоянии - то на данный момент и в перспективе лет 20 - это технологии и технари. Именно они будут зарабатывать деньги и создавать новые компании и новые технологии с миллиардными оборотами. Отгадайте, какое образование у Маска?

В таблицах приведено количество безработных и уровень доходов в Великобритании в зависимости от полученного образования. Выводы делайте сами. Если, конечно, умеете в цифры ))»

https://www.facebook.com/10000004238807 ... 555217403/
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 28 лип, 2018 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:02

  deniska написав:хотя опять же, если была з/п 1.7куе/месяц, нахрена было бросать "програмерство" и идти в сантехники?

Никогда не работал на зарплату. Начал зарабатывать на SEO учась в универе, тогда это была хайповая тема, сначала под заказ, потом разобравшись что к чему, но уходило 24/7 - лишь бы заработать на хату. Дальше уже попустило и стал понимать что прогером быть это не жизнь, лучше кого то нанимать. По сей день у меня свободного времени предостаточно и никто не поджимает по срокам, нет головняка типа бесконечного кодинга, а доходы выше, чем у 99% кодеров по стране.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 28 лип, 2018 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:05

  Оранжевый-хит сезона написав:Они везде могут жить достойно. Например в США получая стипендию долларов 700 в месяц учась на химика в Толидо штат Огайо. Да, даже если он из Украины.

А что если химию тоже на аутсорс отдадут каким-нибудь филлипинцам?
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