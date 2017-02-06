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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1710171117121713

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 988
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
30
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:20

  deniska написав:
  Vlad442 написав:Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо.

ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.

ОК. В каких тогда науках имеет смысл получать ВО в Украине?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:23

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Жирну крапку у поточних дебатах щодо грошовитих професій і занять поставив Кінг на попередній сторінці:"Больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других, неважно в какой отрасли". Раджу усім учасникам форуму занотувати цей вислів у власних мізках, якщо, навчаючись у совкових ВНЗ, не читали класиків марксизму.

Тогда ленлорд это вершина эволюционной цепочки.

На самом деле больше всех зарабатывают (и не только в денежном виде) те, кто более полезен обществу.



Лендлорд - це лише банальний учасник економічних взаємин у соціумі, такий самий трудар як сантехнік, ІТшник, юрист або лікар тощо. Він, як й усі фахівці, лишень надає послуги. А ось Той, хто у будь-який спосіб примусить загал фахівців віддавати Йому частину заробленого, і має високий шанс посісти найвищий щабель в економічній ієрархії. Щодо користі для суспільства, то український снайпер у степах Донбасу із зарплатою у 15-20 тисяч грн. на певному етапі історичного розвитку держави-нації має вищу користь, ніж економіст-юрист-сантехніх із захмарним для цього військового доходом.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:12

  Loft написав:По умному дому. Как раз вникаю в суть и планирую для себя.Штууа must have и это будущее, которое будет у всех.

Пример 1, сценарий: датчик закрытия окна, датчик температуры и ик датчик на включение кондишина. Итого, закрываем окно и если при этом температура в комнате выше например 25 градусов включается кондишин.

Пример 2: датчик движения, датчик влажности и умный увлажнитель. Если влажность упала и в комнате кто то есть - включается увлажнитель.

Пример 3 (безопасность): вряд-ли домушники лезут, предварительно не позвонив и не убедившись в том, что никого нет дома. Ставим в режиме сигнализации (когда ушли из дома) что при звонке включается аудио разговора, топота и т.п (зависит от креатива), включается свети т.п, т.е имитируется жизнь в квартире. При этом принимаем видео сигнал о том, кто звонит и даже отвечаем ему что "взрослых нет до а, я сам малыш в квартире"...

Вообщем полет фантазии безграничен. Смотрел железо от Xiaomi - крутое, но софт пока на китайском. Отечественное решение от УкрБуда (clap.ua) в розницу обещают продавать не раньше 19 года, хотя в своих домах УкрБуда обещает ставить уже в 2018...

И стоимость ремонта плавно приближается к 1куе за метр.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:49

  Оранжевый-хит сезона написав:
  deniska написав:
  Vlad442 написав:Я писал про 20% лучших. Если человек войдет в эти 20%, он будет зарабатывать хорошо.

ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.

зарплата для выпускника 20 000+ со старта на фармаке или дарнице

Если так - отлично. Не знал. Значит молодые химики/физики тоже могут жить достойно в Украине.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:00

  deniska написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  deniska написав:ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках.

зарплата для выпускника 20 000+ со старта на фармаке или дарнице

Если так - отлично. Не знал. Значит молодые химики/физики тоже могут жить достойно в Украине.

Они везде могут жить достойно. Например в США получая стипендию долларов 700 в месяц учась на химика в Толидо штат Огайо. Да, даже если он из Украины.
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Банды и банки Кийова

Много фото и видео

"Экопарк Осокорки" VS "Патриотика на озерах". На Осокорках стычки с полицией из-за стройки

https://inforesist.org/ekopark-osokorki-vs-patriotika-na-ozerah/
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:30

АУ, модератор!!!!

  Zebra написав:
  Alex3 написав:Zebra
Не хочу обсуждать эту тему, вижу много программистов которые к 40 годам никем не стали, с осанкой знаклом "?", ур** толстой и кривоногой женой, и кучкой дефектных спиногрызов родившихся от дефектных сперматозоидов зажатых в тиски сидящей работой
Фигню какую-то пишете. У меня сестра замужем за программистом. Полмира объездили, сестра красавица (работает в той же компании), муж красавец, осанка у всех хорошая, 2 раза в неделю - в спортлайфе. Неувязочка:)

Выкати фото этих красавцев, заценим :lol:

хлопцы, может хватит уже флудить???
100500 постов флуда и оффтопа!
МОДЕРАТОРЫ, может пора уже заканчивать это!?

ЗЫ: итишнеги и сантехники, стартание себе тему и меряйтесь там пипирками! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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