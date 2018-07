Додано: Нед 29 лип, 2018 08:32

Сейчас ТРЦ заполнены на 90-95% и новые арендаторы стоят в очереди на еще не достроенные площади. Эти данные как-то совсем не стыкуются с нытьем, что все выехали или непременно выедут, а в стране зубожиння. Интересно, кто прав: трансляторы российской пропаганды обнищания или вкладывающие в строительство миллиарды собственники ТРЦ? Кстати, о влиянии войны на экономику, если кто подзабыл. Крупнецший ТРЦ в Украине (150 тыс м2.), открывающийся в этом году, Blockbuster Mall, строился еще до войны. В 2014 году строительство заморозили, а в прошлом году опять возобновили. Открытие планируется этой осенью. Хороший знак. Инвесторы верят в мир.



https://www.facebook.com/serhii.marchen ... 8191880782 В течение ближайших двух лет торговые площади киевских ТРЦ увеличатся почти вдвое – до 2 млн. м2.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.