Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:В течение ближайших двух лет торговые площади киевских ТРЦ увеличатся почти вдвое – до 2 млн. м2. Сейчас ТРЦ заполнены на 90-95% и новые арендаторы стоят в очереди на еще не достроенные площади. Эти данные как-то совсем не стыкуются с нытьем, что все выехали или непременно выедут, а в стране зубожиння. Интересно, кто прав: трансляторы российской пропаганды обнищания или вкладывающие в строительство миллиарды собственники ТРЦ? Кстати, о влиянии войны на экономику, если кто подзабыл. Крупнецший ТРЦ в Украине (150 тыс м2.), открывающийся в этом году, Blockbuster Mall, строился еще до войны. В 2014 году строительство заморозили, а в прошлом году опять возобновили. Открытие планируется этой осенью. Хороший знак. Инвесторы верят в мир.