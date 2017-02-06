Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:В течение ближайших двух лет торговые площади киевских ТРЦ увеличатся почти вдвое – до 2 млн. м2. Сейчас ТРЦ заполнены на 90-95% и новые арендаторы стоят в очереди на еще не достроенные площади. Эти данные как-то совсем не стыкуются с нытьем, что все выехали или непременно выедут, а в стране зубожиння. Интересно, кто прав: трансляторы российской пропаганды обнищания или вкладывающие в строительство миллиарды собственники ТРЦ? Кстати, о влиянии войны на экономику, если кто подзабыл. Крупнецший ТРЦ в Украине (150 тыс м2.), открывающийся в этом году, Blockbuster Mall, строился еще до войны. В 2014 году строительство заморозили, а в прошлом году опять возобновили. Открытие планируется этой осенью. Хороший знак. Инвесторы верят в мир.
В 2017 году произошёл значительный рост товарооборота ритейлеров, а также наблюдалась положительная динамика потребительской активности покупателей, что привело к увеличению спроса на торговые площади и существенному снижению вакантности.
Уровень вакантности на конец 2017 года сократился практически в два раза по сравнению с показателем предыдущего 2016 года и составил - 5,6%. При этом в лучших качественных ТЦ/ТРЦ вакантность нулевая.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
deniska написав:ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках. зарплата для выпускника 20 000+ со старта на фармаке или дарнице
Если так - отлично. Не знал. Значит молодые химики/физики тоже могут жить достойно в Украине.
Они везде могут жить достойно. Например в США получая стипендию долларов 700 в месяц учась на химика в Толидо штат Огайо. Да, даже если он из Украины.
Пруфы можно? (Что американский университет доплачивает понаехам, и ребенку нужно лишь позаботиться жилье и питании) Заранее благодарю.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......