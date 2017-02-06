Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:В течение ближайших двух лет торговые площади киевских ТРЦ увеличатся почти вдвое – до 2 млн. м2. Сейчас ТРЦ заполнены на 90-95% и новые арендаторы стоят в очереди на еще не достроенные площади. Эти данные как-то совсем не стыкуются с нытьем, что все выехали или непременно выедут, а в стране зубожиння. Интересно, кто прав: трансляторы российской пропаганды обнищания или вкладывающие в строительство миллиарды собственники ТРЦ? Кстати, о влиянии войны на экономику, если кто подзабыл. Крупнецший ТРЦ в Украине (150 тыс м2.), открывающийся в этом году, Blockbuster Mall, строился еще до войны. В 2014 году строительство заморозили, а в прошлом году опять возобновили. Открытие планируется этой осенью. Хороший знак. Инвесторы верят в мир.
В 2017 году произошёл значительный рост товарооборота ритейлеров, а также наблюдалась положительная динамика потребительской активности покупателей, что привело к увеличению спроса на торговые площади и существенному снижению вакантности.
Уровень вакантности на конец 2017 года сократился практически в два раза по сравнению с показателем предыдущего 2016 года и составил - 5,6%. При этом в лучших качественных ТЦ/ТРЦ вакантность нулевая.
2) делаем выводы кто тут на самом деле идиот
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 лип, 2018 13:13, всього редагувалось 2 разів.
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deniska написав:ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках. зарплата для выпускника 20 000+ со старта на фармаке или дарнице
Если так - отлично. Не знал. Значит молодые химики/физики тоже могут жить достойно в Украине.
Они везде могут жить достойно. Например в США получая стипендию долларов 700 в месяц учась на химика в Толидо штат Огайо. Да, даже если он из Украины.
Пруфы можно? (Что американский университет доплачивает понаехам, и ребенку нужно лишь позаботиться жилье и питании) Заранее благодарю.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Київ не гумовий. Настає час коли необхідно піднімати країну - до мамки під сіську хацапетовку піднімати. А не квартирку на осокорках. Особливо це стосується бритоголової гопоти.
Як орендодавець молю Бога, щоб щодня якомога більше людей (разом з голотою) на довгий час приїжджали до Києва працювати, одержувати високі зарплати, але не мати змоги купити квартири. Голота з часом або "відшліфується", або відсіється поза межі столиці. Дефіцит орендного житла - це наш хліб як мінімум з червоною ікрою, як мінімум насолода від барв підводного світу у Шарм-ель-Шейху і п’янкого повітря з гір у Бельдібі тощо. З піднесенням згадую літо-осінь 2007, а особливо серпень 2008 років, коли орендарі хапали за грубі гроші усе житло, яке умовно хоч трохи відрізнялося від коробки з=під холодильника, коли на своїй станції "Печерська" я не міг зайти до вагону, вщент заповненого щасливими обличчями орендарів з ПОХу. Я мрію про повернення тієї ситуації, палко бажаю знову побачити з усіх напрямків цунамі потенційних киян !!!! Буквально Київ не гумовий, але він з радістю розгортає обійми і прийме усіх, хто має фінансову можливість бути його мешканцем. Справдження моєї мрії і стане свідченням початку відродження країни. Зростання кількості вакансій і зарплат - наша нагальна потреба !!! Такої ж долі бажаю й іншим українським містам.