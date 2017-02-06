Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:В течение ближайших двух лет торговые площади киевских ТРЦ увеличатся почти вдвое – до 2 млн. м2. Сейчас ТРЦ заполнены на 90-95% и новые арендаторы стоят в очереди на еще не достроенные площади. Эти данные как-то совсем не стыкуются с нытьем, что все выехали или непременно выедут, а в стране зубожиння. Интересно, кто прав: трансляторы российской пропаганды обнищания или вкладывающие в строительство миллиарды собственники ТРЦ? Кстати, о влиянии войны на экономику, если кто подзабыл. Крупнецший ТРЦ в Украине (150 тыс м2.), открывающийся в этом году, Blockbuster Mall, строился еще до войны. В 2014 году строительство заморозили, а в прошлом году опять возобновили. Открытие планируется этой осенью. Хороший знак. Инвесторы верят в мир.
В 2017 году произошёл значительный рост товарооборота ритейлеров, а также наблюдалась положительная динамика потребительской активности покупателей, что привело к увеличению спроса на торговые площади и существенному снижению вакантности.
Уровень вакантности на конец 2017 года сократился практически в два раза по сравнению с показателем предыдущего 2016 года и составил - 5,6%. При этом в лучших качественных ТЦ/ТРЦ вакантность нулевая.
2) делаем выводы кто тут на самом деле идиот
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 лип, 2018 13:13, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
deniska написав:ок, предположим, что человек вошел в 20% лучших физиков/химиков в нашей стране, какие у него перспективы? в нашей стране - никаких. если учиться на физика/химика с прицелом на иммиграцию, тогда да. если нет, то не вижу смысла получать ВО в фундаментальных науках. зарплата для выпускника 20 000+ со старта на фармаке или дарнице
Если так - отлично. Не знал. Значит молодые химики/физики тоже могут жить достойно в Украине.
Они везде могут жить достойно. Например в США получая стипендию долларов 700 в месяц учась на химика в Толидо штат Огайо. Да, даже если он из Украины.
Пруфы можно? (Что американский университет доплачивает понаехам, и ребенку нужно лишь позаботиться жилье и питании) Заранее благодарю.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Київ не гумовий. Настає час коли необхідно піднімати країну - до мамки під сіську хацапетовку піднімати. А не квартирку на осокорках. Особливо це стосується бритоголової гопоти.
Як орендодавець молю Бога, щоб щодня якомога більше людей (разом з голотою) на довгий час приїжджали до Києва працювати, одержувати високі зарплати, але не мати змоги купити квартири. Голота з часом або "відшліфується", або відсіється поза межі столиці. Дефіцит орендного житла - це наш хліб як мінімум з червоною ікрою, як мінімум насолода від барв підводного світу у Шарм-ель-Шейху і п’янкого повітря з гір у Бельдібі тощо. З піднесенням згадую літо-осінь 2007, а особливо серпень 2008 років, коли орендарі хапали за грубі гроші усе житло, яке умовно хоч трохи відрізнялося від коробки з=під холодильника, коли на своїй станції "Печерська" я не міг зайти до вагону, вщент заповненого щасливими обличчями орендарів з ПОХу. Я мрію про повернення тієї ситуації, палко бажаю знову побачити з усіх напрямків цунамі потенційних киян !!!! Буквально Київ не гумовий, але він з радістю розгортає обійми і прийме усіх, хто має фінансову можливість бути його мешканцем. Справдження моєї мрії і стане свідченням початку відродження країни. Зростання кількості вакансій і зарплат - наша нагальна потреба !!! Такої ж долі бажаю й іншим українським містам.
kingkongovets написав:В течение ближайших двух лет торговые площади киевских ТРЦ увеличатся почти вдвое – до 2 млн. м2. Сейчас ТРЦ заполнены на 90-95% и новые арендаторы стоят в очереди на еще не достроенные площади. Эти данные как-то совсем не стыкуются с нытьем, что все выехали или непременно выедут, а в стране зубожиння. Интересно, кто прав: трансляторы российской пропаганды обнищания или вкладывающие в строительство миллиарды собственники ТРЦ? Кстати, о влиянии войны на экономику, если кто подзабыл. Крупнецший ТРЦ в Украине (150 тыс м2.), открывающийся в этом году, Blockbuster Mall, строился еще до войны. В 2014 году строительство заморозили, а в прошлом году опять возобновили. Открытие планируется этой осенью. Хороший знак. Инвесторы верят в мир.
Київ не гумовий. Настає час коли необхідно піднімати країну - до мамки під сіську хацапетовку піднімати. А не квартирку на осокорках. Особливо це стосується бритоголової гопоти.
Як орендодавець молю Бога, щоб щодня якомога більше людей (разом з голотою) на довгий час приїжджали до Києва працювати, одержувати високі зарплати, але не мати змоги купити квартири. Голота з часом або "відшліфується", або відсіється поза межі столиці. Дефіцит орендного житла - це наш хліб як мінімум з червоною ікрою, як мінімум насолода від барв підводного світу у Шарм-ель-Шейху і п’янкого повітря з гір у Бельдібі тощо. З піднесенням згадую літо-осінь 2007, а особливо серпень 2008 років, коли орендарі хапали за грубі гроші усе житло, яке умовно хоч трохи відрізнялося від коробки з=під холодильника, коли на своїй станції "Печерська" я не міг зайти до вагону, вщент заповненого щасливими обличчями орендарів з ПОХу. Я мрію про повернення тієї ситуації, палко бажаю знову побачити з усіх напрямків цунамі потенційних киян !!!! Буквально Київ не гумовий, але він з радістю розгортає обійми і прийме усіх, хто має фінансову можливість бути його мешканцем. Справдження моєї мрії і стане свідченням початку відродження країни. Зростання кількості вакансій і зарплат - наша нагальна потреба !!! Такої ж долі бажаю й іншим українським містам.
Loft написав:По умному дому. Как раз вникаю в суть и планирую для себя.Штууа must have и это будущее, которое будет у всех.
Пример 1, сценарий: датчик закрытия окна, датчик температуры и ик датчик на включение кондишина. Итого, закрываем окно и если при этом температура в комнате выше например 25 градусов включается кондишин.
Пример 2: датчик движения, датчик влажности и умный увлажнитель. Если влажность упала и в комнате кто то есть - включается увлажнитель.
Пример 3 (безопасность): вряд-ли домушники лезут, предварительно не позвонив и не убедившись в том, что никого нет дома. Ставим в режиме сигнализации (когда ушли из дома) что при звонке включается аудио разговора, топота и т.п (зависит от креатива), включается свети т.п, т.е имитируется жизнь в квартире. При этом принимаем видео сигнал о том, кто звонит и даже отвечаем ему что "взрослых нет до а, я сам малыш в квартире"...
Вообщем полет фантазии безграничен. Смотрел железо от Xiaomi - крутое, но софт пока на китайском. Отечественное решение от УкрБуда (clap.ua) в розницу обещают продавать не раньше 19 года, хотя в своих домах УкрБуда обещает ставить уже в 2018...
И стоимость ремонта плавно приближается к 1куе за метр.
Это совсем не так. Все решения очень бюджетны и просты в исполнении. Разве что глядя на ваш МОП установщики накинут 1000%
Не зря же Укрбуд обещает в этом году установить умный дом от clap в 20000 квартир, как дорогих так и бюджетных.
Вложиться в железо на квартиру и потратить хотя бы 1куе - это нужно сильно напрячь свою фантазию и хотелки. Посмотрите цены того же Xiaomi, где центр управления стоит 700-1100грн, остальные компоненты дешевле или сопоставимы.
Единственная проблема, пока ещё не до конца все доделано, все на уровне первых смартфонов когда даже было много. Но уже в ближайший год - два все допилят, русифицируют и это будет простой, удобный и массовый продукт
Loft написав:Единственная проблема, пока ещё не до конца все доделано, все на уровне первых смартфонов когда даже было много. Но уже в ближайший год - два все допилят, русифицируют и это будет простой, удобный и массовый продукт
Идея умного дома привлекает, но что эти решения дают? Технически давно уже это можно было сделать, но это никому не нужно, так как не дает существенного прироста качества жизни.