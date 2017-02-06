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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 лип, 2018 15:23
В 15-ом милиция жевала бы сопли в такой ситуации. В 18 запаковали "активистов". Как по мне очень положительная новость с точки зрения уменьшения анархии. Теперь нужно только следить, чтобы не повторилась история Веймарской республики и маятник не качнулся в другую сторону.
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Vlad442
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Додано: Нед 29 лип, 2018 15:39
hume написав: Loft написав:
Не зря же Укрбуд обещает в этом году установить умный дом от clap в 20000 квартир, как дорогих так и бюджетных.
Пусть эти рукожопы вложатся в строительные лазеры, так как завал стены 11см на 2,5 метрах. Худшего качества строительства я на КРЖН ещё не видывал
Смешно. Укрбуд розетки в квартирах не ставит, и Окна нужно менять. Будет право докупить части клапа.
Просто пример. Управление освещением. КАКИМ? в квартире нет отделки. Антипотоп. Это как, если нет плитки..
Развод лохов:-)
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Провидец
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Додано: Нед 29 лип, 2018 15:53
Провидец написав:
Просто пример. Управление освещением. КАКИМ? в квартире нет отделки. Антипотоп. Это как, если нет плитки..
это как метро на веник
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 29 лип, 2018 15:54
kingkongovets написав:
1) читаем:В 2017 году произошёл значительный рост товарооборота ритейлеров, а также наблюдалась положительная динамика потребительской активности покупателей, что привело к увеличению спроса на торговые площади и существенному снижению вакантности.
Уровень вакантности на конец 2017 года сократился практически в два раза по сравнению с показателем предыдущего 2016 года и составил - 5,6%. При этом в лучших качественных ТЦ/ТРЦ вакантность нулевая.
2) делаем выводы кто тут на самом деле идиот
Это очевидно.
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Провидец
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Додано: Нед 29 лип, 2018 15:57
Vlad442 написав: Loft написав:
Единственная проблема, пока ещё не до конца все доделано, все на уровне первых смартфонов когда даже было много. Но уже в ближайший год - два все допилят, русифицируют и это будет простой, удобный и массовый продукт
Идея умного дома привлекает, но что эти решения дают? Технически давно уже это можно было сделать, но это никому не нужно, так как не дает существенного прироста качества жизни.
Ну мне например как минимум хотелось бы удобное решение что бы ночью когда встаёшь в туалет или кухню приглушённый свет в коридоре/туалете включался и выключался сам. Жене хотелось бы розетку для утюга, которая бы сама выключалась через 15-20 минут и т.д и т.п Про кондиционер и защиту я писал тоже удобно. Плюс must have датчики дыма, газа, потопа в идеале с сервоприводами перекрывания воды/газа. Да, все эти решения давно существую но они не массовые из-за цен и сложности. Сейчас же появилось много предложений очень простых (безпроводные), которые часто можно внедрять после ремонта по необходимости. Ну и они очень дешёвые.
Это как идея домофона, высказанная в 90-х, все поняли, всем типа прикольно но по факту нужно время для внедрения и принятия массами
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Loft
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:03
Провидец написав:
ihorkyiv написав:Як орендодавець молю Бога, щоб...
...
...наша нагальна потреба !!!
Вот тебя штырит
вместо оды с мольбами можно ограничиться одной фразой- хочется денег
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:03
Фізикам, хімікам , математикам тут немає чого робити. Хіба що за ЗП 250-350 Дол/міс. Хто сумнівається - сайти вакансій тим в допомогу
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:03
Провидец написав: hume написав: Loft написав:
Не зря же Укрбуд обещает в этом году установить умный дом от clap в 20000 квартир, как дорогих так и бюджетных.
[quote]
Пусть эти рукожопы вложатся в строительные лазеры, так как завал стены 11см на 2,5 метрах. Худшего качества строительства я на КРЖН ещё не видывал
Смешно. Укрбуд розетки в квартирах не ставит, и Окна нужно менять. Будет право докупить части клапа.
Просто пример. Управление освещением. КАКИМ? в квартире нет отделки. Антипотоп. Это как, если нет плитки..
Развод лохов:-)[/quote]
Освещение можно сделать просто в виде умной лампочки или светильника. Потоп - на стояк ставят сервопривод, датчик безпроводный хозяина положат потом в нужные места. Вся суть системы в приложении и удобных железках, а не в монтаже.
Это решение от Укрбуд не ново, сейчас например "за поребриком" много брендов появляется с такими решениями и все они похожи как один. А все из за того, что железяки вКитае стали стоить копейки, их просто пакуют в разные корпуса, пишут простенькие приложения (производители дают полное АПИ) и продают типа как свое решение (в данном случае clap). Т.е даже Укрбуд вряд-ли сможет сильно испортить уже давно изобретенную систему умного дома. Но пока они тупят с выходом в розницу, я присматриваюсь к Xiaomi
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Loft
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:08
Кстати, заметил тенденцию, что в Киев лезет много застройщиков из регионов. Даже общался с одним из региональных застройщиков, который уже купил землю в Киеве и планирует строить... Удивили...
С одной стороны - прямо как пузырь, с другой - документ о рынке коммерческой недвижимости в Киеве 2017г, т.е. Киев это неплохо себя чувствующая страна Европы, экономика которой построена на выкачивании ресурсов с "не очень хорошо себя чувствующей" страны соседа - Украины
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Loft
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:13
Vlad442 написав: ihorkyiv написав:
Жирну крапку щодо грошовитих професій поставив Кінг на попередній сторінці:"Больше всего зарабатывают те, кто умеет использовать труд других". Раджу усім занотувати цей вислів, якщо не читали класиків марксизму.
Тогда ленлорд это вершина эволюционной цепочки. На самом деле больше всех зарабатывают (и не только в денежном виде) те, кто более полезен обществу.
не обществу, а экономике. мусорщики уж куда полезней для общества, чем менеджер в БритишАмерикан Тобакко, но ВВП растет в основном из-за второго и онкологов..
Савченко Так!
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antonivs3
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