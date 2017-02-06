Додано: Нед 29 лип, 2018 16:03

Провидец написав: hume написав: Loft написав: Не зря же Укрбуд обещает в этом году установить умный дом от clap в 20000 квартир, как дорогих так и бюджетных.



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Пусть эти рукожопы вложатся в строительные лазеры, так как завал стены 11см на 2,5 метрах. Худшего качества строительства я на КРЖН ещё не видывал Не зря же Укрбуд обещает в этом году установить умный дом от clap в 20000 квартир, как дорогих так и бюджетных.[quote]Пусть эти рукожопы вложатся в строительные лазеры, так как завал стены 11см на 2,5 метрах. Худшего качества строительства я на КРЖН ещё не видывал

Смешно. Укрбуд розетки в квартирах не ставит, и Окна нужно менять. Будет право докупить части клапа.Просто пример. Управление освещением. КАКИМ? в квартире нет отделки. Антипотоп. Это как, если нет плитки..Развод лохов:-)[/quote]Освещение можно сделать просто в виде умной лампочки или светильника. Потоп - на стояк ставят сервопривод, датчик безпроводный хозяина положат потом в нужные места. Вся суть системы в приложении и удобных железках, а не в монтаже.Это решение от Укрбуд не ново, сейчас например "за поребриком" много брендов появляется с такими решениями и все они похожи как один. А все из за того, что железяки вКитае стали стоить копейки, их просто пакуют в разные корпуса, пишут простенькие приложения (производители дают полное АПИ) и продают типа как свое решение (в данном случае clap). Т.е даже Укрбуд вряд-ли сможет сильно испортить уже давно изобретенную систему умного дома. Но пока они тупят с выходом в розницу, я присматриваюсь к Xiaomi