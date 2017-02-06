Франт, по-моему вы уже писали этот пост. В регионах, где нет соответствующих предприятий- может быть. Но я не думаю, что парень с головой не может заработать озвученных тут 20тыс.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:18
Франт, по-моему вы уже писали этот пост. В регионах, где нет соответствующих предприятий- может быть. Но я не думаю, что парень с головой не может заработать озвученных тут 20тыс.
Савченко Так!
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Приглушенный свет в коридоре у меня реализуется постоянно включенной 3-ех ваттной LED лампочкой, что стоит менее 40 гривен в месяц.
По поводу утюга с автоотключением
Про кондиционеры - можете установить "умную" розетку, но это не массовый запрос. Мне, например, не нужно. Я могу прийти и включить вручную.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 29 лип, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:22
Не може.
Хіба що на тимчасовій роботі, типу замовного комерційного синтеза. В Києві. Робота тимчасова , складна і вся в тіні. Там величезна плинність кадрів - люди, які навчились працювати, массово їдуть за кордон на ПМЖ . Українська хімічна промисловість мертва. У фізиків справи ще гірші
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:25
Наведіть з десяток хімпідприємств чи фірм, де хімік має ЗП хоча би 500 Дол/міс на руки!!!! Гугл вам в допомогу!
Повторюю для ріелторів та рожевоокулярників: країні третього світу не потрібні інженери, фізики, хіміки і математики. Не потрібні, і все. і програмісти їй не потрібні.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 29 лип, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:29
Ріелтори стали розбиратися у роботі фізиків та хіміків?)))
Клоуни)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 29 лип, 2018 16:29, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:30
Дабы ни кого не подстрекать на разочарование, приведу отличную цитату:
"По этому положительных отзывов от реальных людей можно услышать только от самодельщиков "умных домов" которые знали, зачем они это делали. Но их "сценарии" другим людям кажутся недоделками, за исключением некоторых "вау"-сценариев вроде света/музыки гуляющего за человеком или прогноза погоды получаемого голосовым запросом... Которые на самом деле очень не практичны"
Т.е. нужно четко продумать свои потребности или увидеть нечто реализованное у других и потянуться. Именно второй вариант и поможет массам.
P.S. Я в следующем году буду ставить себе в новострой умный дом, так что попробую на себе все эти штуки...
P.S.S. На работе девочка: "блин, прикольная штука, я вот всегда боюсь что забыла выключить утюг или газ. Даже думала уходя из дома фотографировать розетки и плиту..."
А решить можно все просто, настраиваем систему, что если ваш смартфон покидает квартиру (по GPS например), то система выключает воду, газ, розетки и даже замок входной двери закрывает. Как только вы подходите к дому - все это включается и даже свет в коридоре, например... Вообщем все зависит от полета фантазии и личных предпочтений. И это нужно один раз попробовать, что бы потом ни за что не отказаться
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а почему модерация так долго терпит этот безобразный франтовский флуд?
он давно уже наговорил на пожизненное
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:31
Конкретніше, будь ласка.
Продемонструйте свою (не)освіченість в цьому питанні, пане ріелтор!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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