Додано: Нед 29 лип, 2018 16:30

Дабы ни кого не подстрекать на разочарование, приведу отличную цитату:



"По этому положительных отзывов от реальных людей можно услышать только от самодельщиков "умных домов" которые знали, зачем они это делали. Но их "сценарии" другим людям кажутся недоделками, за исключением некоторых "вау"-сценариев вроде света/музыки гуляющего за человеком или прогноза погоды получаемого голосовым запросом... Которые на самом деле очень не практичны"



Т.е. нужно четко продумать свои потребности или увидеть нечто реализованное у других и потянуться. Именно второй вариант и поможет массам.



P.S. Я в следующем году буду ставить себе в новострой умный дом, так что попробую на себе все эти штуки...



P.S.S. На работе девочка: "блин, прикольная штука, я вот всегда боюсь что забыла выключить утюг или газ. Даже думала уходя из дома фотографировать розетки и плиту..."



А решить можно все просто, настраиваем систему, что если ваш смартфон покидает квартиру (по GPS например), то система выключает воду, газ, розетки и даже замок входной двери закрывает. Как только вы подходите к дому - все это включается и даже свет в коридоре, например... Вообщем все зависит от полета фантазии и личных предпочтений. И это нужно один раз попробовать, что бы потом ни за что не отказаться