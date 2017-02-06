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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1714171517161717>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 988
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
30
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:18

  Frant написав:Фізикам, хімікам , математикам тут немає чого робити. Хіба що за ЗП 250-350 Дол/міс. Хто сумнівається - сайти вакансій тим в допомогу

Франт, по-моему вы уже писали этот пост. В регионах, где нет соответствующих предприятий- может быть. Но я не думаю, что парень с головой не может заработать озвученных тут 20тыс.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Loft написав:Ну мне например как минимум хотелось бы удобное решение что бы ночью когда встаёшь в туалет или кухню приглушённый свет в коридоре/туалете включался и выключался сам. Жене хотелось бы розетку для утюга, которая бы сама выключалась через 15-20 минут и т.д и т.п

Приглушенный свет в коридоре у меня реализуется постоянно включенной 3-ех ваттной LED лампочкой, что стоит менее 40 гривен в месяц.

По поводу утюга с автоотключением
https://pn.com.ua/ct/2147/?ff=936

Про кондиционеры - можете установить "умную" розетку, но это не массовый запрос. Мне, например, не нужно. Я могу прийти и включить вручную.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 29 лип, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:22

  antonivs3 написав:
  Frant написав:Фізикам, хімікам , математикам тут немає чого робити. Хіба що за ЗП 250-350 Дол/міс. Хто сумнівається - сайти вакансій тим в допомогу

Франт, по-моему вы уже писали этот пост. В регионах, где нет соответствующих предприятий- может быть. Но я не думаю, что парень с головой не может заработать озвученных тут 20тыс.

Не може.
Хіба що на тимчасовій роботі, типу замовного комерційного синтеза. В Києві. Робота тимчасова , складна і вся в тіні. Там величезна плинність кадрів - люди, які навчились працювати, массово їдуть за кордон на ПМЖ . Українська хімічна промисловість мертва. У фізиків справи ще гірші
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Українська хімічна промисловість мертва.

Скорее мертвы люди, с таким отношением к жизни. Украина часть глобального мира, а не выжженная земля.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:25

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Українська хімічна промисловість мертва.

Скорее мертвы люди, с таким отношением к жизни. Украина часть глобального мира, а не выжженная земля.

Наведіть з десяток хімпідприємств чи фірм, де хімік має ЗП хоча би 500 Дол/міс на руки!!!! Гугл вам в допомогу!


Повторюю для ріелторів та рожевоокулярників: країні третього світу не потрібні інженери, фізики, хіміки і математики. Не потрібні, і все. і програмісти їй не потрібні.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 29 лип, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:29

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Українська хімічна промисловість мертва.

Скорее мертвы люди, с таким отношением к жизни. Украина часть глобального мира, а не выжженная земля.

Ріелтори стали розбиратися у роботі фізиків та хіміків?)))

Клоуни)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 29 лип, 2018 16:29, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Наведіть з десяток хімпідприємств чи фірм, де хімік має ЗП хоча би 500 Дол/міс на руки!!!! Гугл вам в допомогу!

Вreaking bad.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:30

Дабы ни кого не подстрекать на разочарование, приведу отличную цитату:

"По этому положительных отзывов от реальных людей можно услышать только от самодельщиков "умных домов" которые знали, зачем они это делали. Но их "сценарии" другим людям кажутся недоделками, за исключением некоторых "вау"-сценариев вроде света/музыки гуляющего за человеком или прогноза погоды получаемого голосовым запросом... Которые на самом деле очень не практичны"

Т.е. нужно четко продумать свои потребности или увидеть нечто реализованное у других и потянуться. Именно второй вариант и поможет массам.

P.S. Я в следующем году буду ставить себе в новострой умный дом, так что попробую на себе все эти штуки...

P.S.S. На работе девочка: "блин, прикольная штука, я вот всегда боюсь что забыла выключить утюг или газ. Даже думала уходя из дома фотографировать розетки и плиту..."

А решить можно все просто, настраиваем систему, что если ваш смартфон покидает квартиру (по GPS например), то система выключает воду, газ, розетки и даже замок входной двери закрывает. Как только вы подходите к дому - все это включается и даже свет в коридоре, например... Вообщем все зависит от полета фантазии и личных предпочтений. И это нужно один раз попробовать, что бы потом ни за что не отказаться
Loft
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а почему модерация так долго терпит этот безобразный франтовский флуд?
он давно уже наговорил на пожизненное
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:31

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Наведіть з десяток хімпідприємств чи фірм, де хімік має ЗП хоча би 500 Дол/міс на руки!!!! Гугл вам в допомогу!

Вreaking bad.

Конкретніше, будь ласка.
Продемонструйте свою (не)освіченість в цьому питанні, пане ріелтор!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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