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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1714171517161717

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 988
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
30
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:32

  kingkongovets написав:а почему модерация так долго терпит этот безобразный франтовский флуд?
он давно уже наговорил на пожизненное

Чому це флуд??
ЗП кваліфікованих спеціалістів має найпряміше відношення до цін Кржн!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:36

  Vlad442 написав:Приглушенный свет в коридоре у меня реализуется постоянно включенной 3-ех ваттной LED лампочкой, что стоит менее 40 гривен в месяц.

менее 2 (двух) гривень
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:38

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:Наведіть з десяток хімпідприємств чи фірм, де хімік має ЗП хоча би 500 Дол/міс на руки!!!! Гугл вам в допомогу!

Вreaking bad.

Конкретніше, будь ласка.
Продемонструйте свою (не)освіченість в цьому питанні, пане ріелтор!

В соседней теме меня попинали, что я не шучу, при этом про пулемет Максима не дошло, вот я решил понизить градус, чтобы быть ближе к народу, но чувствую, то нужно еще проще.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:42

  antonivs3 написав:
  Vlad442 написав:Приглушенный свет в коридоре у меня реализуется постоянно включенной 3-ех ваттной LED лампочкой, что стоит менее 40 гривен в месяц.

менее 2 (двух) гривень

Да, неправильно нажал на калькуляторе. Менее 4 гривен, если считать по 1,68.
Vlad442
 
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