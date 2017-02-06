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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:32
kingkongovets написав:
а почему модерация так долго терпит этот безобразный франтовский флуд?
он давно уже наговорил на пожизненное
Чому це флуд??
ЗП кваліфікованих спеціалістів має найпряміше відношення до цін Кржн!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:36
Vlad442 написав:
Приглушенный свет в коридоре у меня реализуется постоянно включенной 3-ех ваттной LED лампочкой, что стоит менее 40 гривен в месяц.
менее 2 (двух) гривень
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:38
Frant написав: Vlad442 написав: Frant написав:
Наведіть з десяток хімпідприємств чи фірм, де хімік має ЗП хоча би 500 Дол/міс на руки!!!! Гугл вам в допомогу!
Вreaking bad.
Конкретніше, будь ласка.
Продемонструйте свою (не)освіченість в цьому питанні, пане ріелтор!
В соседней теме меня попинали, что я не шучу, при этом про пулемет Максима не дошло, вот я решил понизить градус, чтобы быть ближе к народу, но чувствую, то нужно еще проще.
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Vlad442
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:42
antonivs3 написав: Vlad442 написав:
Приглушенный свет в коридоре у меня реализуется постоянно включенной 3-ех ваттной LED лампочкой, что стоит менее 40 гривен в месяц.
менее 2 (двух) гривень
Да, неправильно нажал на калькуляторе. Менее 4 гривен, если считать по 1,68.
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Vlad442
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