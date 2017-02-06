Скорее мертвы люди, с таким отношением к жизни. Украина часть глобального мира, а не выжженная земля.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:30
Дабы ни кого не подстрекать на разочарование, приведу отличную цитату:
"По этому положительных отзывов от реальных людей можно услышать только от самодельщиков "умных домов" которые знали, зачем они это делали. Но их "сценарии" другим людям кажутся недоделками, за исключением некоторых "вау"-сценариев вроде света/музыки гуляющего за человеком или прогноза погоды получаемого голосовым запросом... Которые на самом деле очень не практичны"
Т.е. нужно четко продумать свои потребности или увидеть нечто реализованное у других и потянуться. Именно второй вариант и поможет массам.
P.S. Я в следующем году буду ставить себе в новострой умный дом, так что попробую на себе все эти штуки...
P.S.S. На работе девочка: "блин, прикольная штука, я вот всегда боюсь что забыла выключить утюг или газ. Даже думала уходя из дома фотографировать розетки и плиту..."
А решить можно все просто, настраиваем систему, что если ваш смартфон покидает квартиру (по GPS например), то система выключает воду, газ, розетки и даже замок входной двери закрывает. Как только вы подходите к дому - все это включается и даже свет в коридоре, например... Вообщем все зависит от полета фантазии и личных предпочтений. И это нужно один раз попробовать, что бы потом ни за что не отказаться
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:36
менее 2 (двух) гривень
Савченко Так!
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:38
В соседней теме меня попинали, что я не шучу, при этом про пулемет Максима не дошло, вот я решил понизить градус, чтобы быть ближе к народу, но чувствую, то нужно еще проще.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:42
Додано: Нед 29 лип, 2018 17:41
в этом самом университете мне лично предлагали присылать детей на стипендию, химия, физика, математика, биология
Додано: Нед 29 лип, 2018 18:10
Влад, проще уже некуда.
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