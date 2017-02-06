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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:23
Frant написав:
Українська хімічна промисловість мертва.
Скорее мертвы люди, с таким отношением к жизни. Украина часть глобального мира, а не выжженная земля.
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Vlad442
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:30
Дабы ни кого не подстрекать на разочарование, приведу отличную цитату:
"По этому положительных отзывов от реальных людей можно услышать только от самодельщиков "умных домов" которые знали, зачем они это делали. Но их "сценарии" другим людям кажутся недоделками, за исключением некоторых "вау"-сценариев вроде света/музыки гуляющего за человеком или прогноза погоды получаемого голосовым запросом... Которые на самом деле очень не практичны"
Т.е. нужно четко продумать свои потребности или увидеть нечто реализованное у других и потянуться. Именно второй вариант и поможет массам.
P.S. Я в следующем году буду ставить себе в новострой умный дом, так что попробую на себе все эти штуки...
P.S.S. На работе девочка: "блин, прикольная штука, я вот всегда боюсь что забыла выключить утюг или газ. Даже думала уходя из дома фотографировать розетки и плиту..."
А решить можно все просто, настраиваем систему, что если ваш смартфон покидает квартиру (по GPS например), то система выключает воду, газ, розетки и даже замок входной двери закрывает. Как только вы подходите к дому - все это включается и даже свет в коридоре, например... Вообщем все зависит от полета фантазии и личных предпочтений. И это нужно один раз попробовать, что бы потом ни за что не отказаться
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Loft
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:36
Vlad442 написав:
Приглушенный свет в коридоре у меня реализуется постоянно включенной 3-ех ваттной LED лампочкой, что стоит менее 40 гривен в месяц.
менее 2 (двух) гривень
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:38
Frant написав: Vlad442 написав: Frant написав:
Наведіть з десяток хімпідприємств чи фірм, де хімік має ЗП хоча би 500 Дол/міс на руки!!!! Гугл вам в допомогу!
Вreaking bad.
Конкретніше, будь ласка.
Продемонструйте свою (не)освіченість в цьому питанні, пане ріелтор!
В соседней теме меня попинали, что я не шучу, при этом про пулемет Максима не дошло, вот я решил понизить градус, чтобы быть ближе к народу, но чувствую, то нужно еще проще.
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Vlad442
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:42
antonivs3 написав: Vlad442 написав:
Приглушенный свет в коридоре у меня реализуется постоянно включенной 3-ех ваттной LED лампочкой, что стоит менее 40 гривен в месяц.
менее 2 (двух) гривень
Да, неправильно нажал на калькуляторе. Менее 4 гривен, если считать по 1,68.
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Vlad442
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Додано: Нед 29 лип, 2018 17:41
Captain Obvious написав: deniska написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Если так - отлично. Не знал. Значит молодые химики/физики тоже могут жить достойно в Украине.
Они везде могут жить достойно. Например в США получая стипендию долларов 700 в месяц учась на химика в Толидо штат Огайо. Да, даже если он из Украины.
Пруфы можно?
(Что американский университет доплачивает понаехам, и ребенку нужно лишь позаботиться жилье и питании)
Заранее благодарю.
в этом самом университете мне лично предлагали присылать детей на стипендию, химия, физика, математика, биология
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 29 лип, 2018 18:10
Vlad442 написав: Frant написав: Vlad442 написав:
Вreaking bad.
Конкретніше, будь ласка.
Продемонструйте свою (не)освіченість в цьому питанні, пане ріелтор!
В соседней теме меня попинали, что я не шучу, при этом про пулемет Максима не дошло, вот я решил понизить градус, чтобы быть ближе к народу, но чувствую, то нужно еще проще.
Влад, проще уже некуда.
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airmax78
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Додано: Нед 29 лип, 2018 19:06
kingkongovets написав:
1) читаем:В 2017 году произошёл значительный рост товарооборота ритейлеров, а также наблюдалась положительная динамика потребительской активности покупателей, что привело к увеличению спроса на торговые площади и существенному снижению вакантности.
Уровень вакантности на конец 2017 года сократился практически в два раза по сравнению с показателем предыдущего 2016 года и составил - 5,6%. При этом в лучших качественных ТЦ/ТРЦ вакантность нулевая.
2) делаем выводы кто тут на самом деле идиот
Откуда у идиота данные? Инсайдер, который знает рынок лучше УТГ и Коллерс?
Только идиоты могут доверять фейсбучным эксперам. Нормальные люди доверяют компаниям долго работающим на рынке.
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BIGor
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Додано: Нед 29 лип, 2018 19:10
kingkongovets написав:
В 2017 году произошёл значительный рост товарооборота ритейлеров, а также наблюдалась положительная динамика потребительской активности покупателей, что привело к увеличению спроса на торговые площади и существенному снижению вакантности
.
Уровень вакантности на конец 2017 года сократился практически в два раза
по сравнению с показателем предыдущего 2016 года и составил - 5,6%
. При этом в лучших качественных ТЦ/ТРЦ вакантность нулевая.
2) делаем выводы кто тут на самом деле идиот
По данным УТГ уровень вакантности на 1П2016г - 6,1
%, на 1П2017 г. - 8,1
%, на 1П2018 г - 6,3
%. Хотя зачем мне докаывать что-то идиотам?
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BIGor
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Додано: Нед 29 лип, 2018 19:51
BIGor
ну вот и не удивительно, что аудитор из БИГ-4 не может найти себе работу.
Сам привёл файлы и сам не смог их проанализировать, даже после того, как за него это сделали другие.
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pesikot
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