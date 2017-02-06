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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1713171417151716

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 991
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Українська хімічна промисловість мертва.

Скорее мертвы люди, с таким отношением к жизни. Украина часть глобального мира, а не выжженная земля.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:30

Дабы ни кого не подстрекать на разочарование, приведу отличную цитату:

"По этому положительных отзывов от реальных людей можно услышать только от самодельщиков "умных домов" которые знали, зачем они это делали. Но их "сценарии" другим людям кажутся недоделками, за исключением некоторых "вау"-сценариев вроде света/музыки гуляющего за человеком или прогноза погоды получаемого голосовым запросом... Которые на самом деле очень не практичны"

Т.е. нужно четко продумать свои потребности или увидеть нечто реализованное у других и потянуться. Именно второй вариант и поможет массам.

P.S. Я в следующем году буду ставить себе в новострой умный дом, так что попробую на себе все эти штуки...

P.S.S. На работе девочка: "блин, прикольная штука, я вот всегда боюсь что забыла выключить утюг или газ. Даже думала уходя из дома фотографировать розетки и плиту..."

А решить можно все просто, настраиваем систему, что если ваш смартфон покидает квартиру (по GPS например), то система выключает воду, газ, розетки и даже замок входной двери закрывает. Как только вы подходите к дому - все это включается и даже свет в коридоре, например... Вообщем все зависит от полета фантазии и личных предпочтений. И это нужно один раз попробовать, что бы потом ни за что не отказаться
Loft
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:36

  Vlad442 написав:Приглушенный свет в коридоре у меня реализуется постоянно включенной 3-ех ваттной LED лампочкой, что стоит менее 40 гривен в месяц.

менее 2 (двух) гривень
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:38

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:Наведіть з десяток хімпідприємств чи фірм, де хімік має ЗП хоча би 500 Дол/міс на руки!!!! Гугл вам в допомогу!

Вreaking bad.

Конкретніше, будь ласка.
Продемонструйте свою (не)освіченість в цьому питанні, пане ріелтор!

В соседней теме меня попинали, что я не шучу, при этом про пулемет Максима не дошло, вот я решил понизить градус, чтобы быть ближе к народу, но чувствую, то нужно еще проще.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:42

  antonivs3 написав:
  Vlad442 написав:Приглушенный свет в коридоре у меня реализуется постоянно включенной 3-ех ваттной LED лампочкой, что стоит менее 40 гривен в месяц.

менее 2 (двух) гривень

Да, неправильно нажал на калькуляторе. Менее 4 гривен, если считать по 1,68.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 17:41

  Captain Obvious написав:
  deniska написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Если так - отлично. Не знал. Значит молодые химики/физики тоже могут жить достойно в Украине.

Они везде могут жить достойно. Например в США получая стипендию долларов 700 в месяц учась на химика в Толидо штат Огайо. Да, даже если он из Украины.

Пруфы можно?
(Что американский университет доплачивает понаехам, и ребенку нужно лишь позаботиться жилье и питании)
Заранее благодарю.

в этом самом университете мне лично предлагали присылать детей на стипендию, химия, физика, математика, биология
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:10

  Vlad442 написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:Вreaking bad.

Конкретніше, будь ласка.
Продемонструйте свою (не)освіченість в цьому питанні, пане ріелтор!

В соседней теме меня попинали, что я не шучу, при этом про пулемет Максима не дошло, вот я решил понизить градус, чтобы быть ближе к народу, но чувствую, то нужно еще проще.

Влад, проще уже некуда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:06

  kingkongovets написав:
  BIGor написав:Зачем делать перепост идиотов?
https://utgcompany.com/obzor/2018/%D0%9 ... 02018%20(1).pdf
и http://www.colliers.com/-/media/files/e ... f?la=ru-UA
Читать медленно шевеля губами.

1) читаем:

В 2017 году произошёл значительный рост товарооборота ритейлеров, а также наблюдалась положительная динамика потребительской активности покупателей, что привело к увеличению спроса на торговые площади и существенному снижению вакантности.

Уровень вакантности на конец 2017 года сократился практически в два раза по сравнению с показателем предыдущего 2016 года и составил - 5,6%. При этом в лучших качественных ТЦ/ТРЦ вакантность нулевая.

2) делаем выводы кто тут на самом деле идиот

Откуда у идиота данные? Инсайдер, который знает рынок лучше УТГ и Коллерс? :mrgreen: Только идиоты могут доверять фейсбучным эксперам. Нормальные люди доверяют компаниям долго работающим на рынке.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:10

  kingkongovets написав:В 2017 году произошёл значительный рост товарооборота ритейлеров, а также наблюдалась положительная динамика потребительской активности покупателей, что привело к увеличению спроса на торговые площади и существенному снижению вакантности.

Уровень вакантности на конец 2017 года сократился практически в два раза по сравнению с показателем предыдущего 2016 года и составил - 5,6%. При этом в лучших качественных ТЦ/ТРЦ вакантность нулевая.

2) делаем выводы кто тут на самом деле идиот

По данным УТГ уровень вакантности на 1П2016г - 6,1%, на 1П2017 г. - 8,1%, на 1П2018 г - 6,3%. Хотя зачем мне докаывать что-то идиотам?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:51

BIGor
ну вот и не удивительно, что аудитор из БИГ-4 не может найти себе работу.
Сам привёл файлы и сам не смог их проанализировать, даже после того, как за него это сделали другие.
pesikot
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