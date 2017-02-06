pesikot
Бредишь. Как-то слабоумно кинконговец утверждал о росте коммерческой недвиги за 2018-2019 года в ДВА раза. Неудивительно, что ты только и думаешь о моей работе и БИГ-4.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:17
pesikot
Бредишь. Как-то слабоумно кинконговец утверждал о росте коммерческой недвиги за 2018-2019 года в ДВА раза. Неудивительно, что ты только и думаешь о моей работе и БИГ-4.
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:30
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Знание букв не означает умение понимать написаное.
Ничего страшного, умение работать руками сейчас высоко цениться.
Все профессии важны, все профессии нужны. Кому то ведь нужно купить у Захара прелесть на тампере
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