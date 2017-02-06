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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 991
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:17

pesikot
Бредишь. Как-то слабоумно кинконговец утверждал о росте коммерческой недвиги за 2018-2019 года в ДВА раза. Неудивительно, что ты только и думаешь о моей работе и БИГ-4.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:30

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:BIGor
ну вот и не удивительно, что аудитор из БИГ-4 не может найти себе работу.
Сам привёл файлы и сам не смог их проанализировать, даже после того, как за него это сделали другие.

Знание букв не означает умение понимать написаное.
Ничего страшного, умение работать руками сейчас высоко цениться.
Все профессии важны, все профессии нужны. Кому то ведь нужно купить у Захара прелесть на тампере
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