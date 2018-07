Додано: Пон 30 лип, 2018 09:16

господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность?

из выбираемого пока по приоритетам:

1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення

2) КНУ ФКНК Системний аналіз

3) КПІ ФТІ Кібербезпека

4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки

5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення

заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)

