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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1714171517161717

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 991
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 00:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По Бомберу цена подрастает и будет подрастать до середины сентября. Дальше только от доллара зависит.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 00:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наступает август, время активного ввода в эксплуатацию первички. Посмотрим чем удивит ОркАда.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  deniska написав:все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь


Министерство образования Украины:
Высшее образование достаточно получить 40% абитуриентам, остальные должны стать сантехниками

«Это один из крупнейших запросов и спросов на рынке труда. Потому что строятся огромные офисные центры, новые сооружения. Монтажник сантехнических систем — это сложная профессия, которая требует знаний в т.ч. и материаловедения, и физических процессов. Чтобы смонтировать большую систему отопления, водоснабжения».
Министерство образования сейчас активно реформирует систему ПТУ
https://golos.ua/i/626989
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/43124 ... tys-gryven

У червні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з травнем на 4,8%, або на 416 гривень до 9 141 гривень на місяць.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:16

господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность?
из выбираемого пока по приоритетам:
1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення
2) КНУ ФКНК Системний аналіз
3) КПІ ФТІ Кібербезпека
4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки
5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення
заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 30 лип, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:26

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/431245/u-chervni-serednya-zarplata-zbilshylasya-do-9-1-tys-gryven

У червні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з травнем на 4,8%, або на 416 гривень до 9 141 гривень на місяць.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата склала 13 553 гривні/місяць.

500 долларов. Знаковый рубеж.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность?
из выбираемого пока по приоритетам:
1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення
2)КНУ ФКНК Системний аналіз
3)КПІ ФТІ Кібербезпека
4)КНУ ФКНК Комп'ютерні науки
5)КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення
заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)

Человеку со стороны эта информация недоступна. Пусть поспрашивает на dou.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:38

  Оранжевый-хит сезона написав:Наступает август, время активного ввода в эксплуатацию первички. Посмотрим чем удивит ОркАда.

вообще первичка вводится в сентябре, что б переложить отопление на потребителей
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