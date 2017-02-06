Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
deniska написав:все профессии уходят в небытие, ... и только сантехники/плиточники/каменщики стабильно, уже на протяжении сотен и тысяч лет зарабатывают больше всех и все самые сочные девочки мечтают от них залететь
Министерство образования Украины: Высшее образование достаточно получить 40% абитуриентам, остальные должны стать сантехниками
«Это один из крупнейших запросов и спросов на рынке труда. Потому что строятся огромные офисные центры, новые сооружения. Монтажник сантехнических систем — это сложная профессия, которая требует знаний в т.ч. и материаловедения, и физических процессов. Чтобы смонтировать большую систему отопления, водоснабжения». Министерство образования сейчас активно реформирует систему ПТУ
господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность? из выбираемого пока по приоритетам: 1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення 2) КНУ ФКНК Системний аналіз 3) КПІ ФТІ Кібербезпека 4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки 5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 30 лип, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность? из выбираемого пока по приоритетам: 1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення 2)КНУ ФКНК Системний аналіз 3)КПІ ФТІ Кібербезпека 4)КНУ ФКНК Комп'ютерні науки 5)КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)
Человеку со стороны эта информация недоступна. Пусть поспрашивает на dou.